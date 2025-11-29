A mclarenes Oscar Piastri nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjét a mercedeses George Russell, valamint a másik McLarenben ülő Lando Norris előtt.

A 19 körös száguldást csak 16-an kezdték a rajtrácsról, négyen a bokszból indultak büntetés miatt. Mindenki közepes gumikon vágott neki a száguldásnak. A rajt sima volt, Oscar Piastri megőrizte a vezetést a McLarennel George Russell (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) mögött. A rajt nagy nyertese Max Verstappen volt, a Red Bull hollandja kihasználta Fernando Alonso (Aston Martin) gyenge rajtját és a csapatttárs Cunoda Juki segítségét, és hamar feljött a negyedik helyre. Veszített viszont Charles Leclerc: a Ferrrari monacóija a 9. helyről indult, de a 13.-ra visszazuhant.

5 fotó

A mozgolódás után Verstappen tűnt a legélénkebbnek, és tapadt Norrisra. A holland már a 3. kör elején nézelődött a brit mögött egy esetleges előzés reményében, de Norris is védekezett azzal, hogy Russellhez közel tudott maradni, és nyithatta a DRS-t. A csata végül ki sem tudott alakulni, a 9. körre eltávolodtak egymástól a bajnokesélyesek.

A hátsó régiókban sem történt egyetlen előzés sem a sprint első felében. Az első helycserére a 11. körig kellett várni, amikor Leclerc egy hiba után újabb pozíciót veszített – igaz, később a Racing Bulls arra utasította az őt pályán kívül is előző Liam Lawsont, inkább adja vissza az amúgy is tét nélküli 13. helyet.

A 13. körben egy újabb hiba hozott előzést, Alonso mellett ment el a 6. helyért Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). A hibák jól mutatták, hogy a katari pálya azért keményen bánik az abroncsokkal. Ugyanebben a körben egyébként 5 másodperces büntetést kapott Cunoda, miután sorozatosan elhagyta a pályát.

A 14. körben sprinten szokatlan húzás jött: Lance Stroll (Aston Martin) vágódott ki a bokszba, és kapott lágy gumikat. Egyértelműen tesztelési célokat szolgált ez.

A folytatásban már nem történt változás. Piastri Russell, Norris és Verstappen előtt megnyerte az eseményekben nem bővelkedő sprintet. A kockás zászló Cunodát intette le ötödikként, de büntetése miatt Antonelli mögé visszacsúszott – nem sokkal a leintés után azonban őt sorolták vissza hatodiknak egy öt másodperces büntetés miatt pályaelhagyások miatt. Maradt tehát az eredeti sorrend. A maradék pontokat Alonso, illetve Carlos Sainz (Williams) zsebelte be.

A bajnokságok állása:

Norris – 396 p Piastri – 374 p Verstappen – 371 p Russell – 301 p Leclerc – 226 p Hamilton – 152 p

McLaren – 770 p – bajnokok Mercedes – 441 p Red Bull – 400 p Ferrari – 378 p Williams – 122 p Racing Bulls – 90 p

A 2025-ös Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombaton 19 órától, a nagydíj vasárnap 17 órakor kezdődik.