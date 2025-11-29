A 2025-ös Forma-1-es szezon utolsó sprintversenyét rendezik Katarban magyar idő szerint szombat délután, de az már most biztos, hogy a rajtrács igencsak foghíjas lesz. Négy pilóta is úgy döntött, feladja rajtpozícióját, és a bokszutca végéről, a mezőny után indulva ered a többiek után.

A négy érintett Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), valamint az Alpine párosa, Pierre Gasly és Franco Colapinto, akik sorrendben a 16., a 18., a 19. és a 20. helyet szerezték meg a sprintidőmérőn.

Túl sok sanszuk nem lett volna innen kiugró eredményt elérni, az alkalmat viszont kihasználják arra, hogy a parc fermé szabályokat megszegve hozzányúljanak autóik beállításához, és a hétvége folytatásában versenyképesebbek legyenek. Különösen Strollra és Hamiltonra fér ez rá, látva, hogy csapattársaik a 4., illetve a 9. helyen zártak a pénteki helyosztón.

