A bajnoki csata szempontjából izgalmas végeredményt hozott a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintidőmérője, egészen meglepő nevekkel az élmezőnyben. Mondhatnánk, hogy hátul is voltak meglepő nevek, a realitás azonban lassan az, hogy Lewis Hamilton kis túlzással rendszeres korai búcsúzója a kvalifikációknak.

A Ferrari hétszeres világbajnoka a katari sprintidőmérőn csak a 18. lett, közvetlen az után, hogy egy hete, Las Vegasban az utolsó volt a rajtrácson. Előtte Brazíliában sem brillírozott, hisz csak a 13. leggyorsabb volt egy körön a brit.

Ezek után nem csoda, hogy nem volt sok kedve nyilatkozni. Angol nyelven mindössze három rövidke mondatra, összesen kilenc szóra futotta tőle a Sky Sports kamerái előtt. Ebbe olyan “mély elemzések” fértek riporteri segítséggel, mint hogy ugyanaz a baj, mint mindig, valamint nem segített Hamiltonon az sem, hogy nagyobb leszorítóerős csomagra állították a Ferrarit.

Amikor arról kérdezték, hogy a szombati sprintfutamot egyfajta tesztként fogja-e majd fel, a brit csak annyit mondott: “szép az idő”.

Ennél is kifejezőbb volt a rádiózás, illetve annak hiánya, ami zajlott az újabb korai kiesés után az időmérőn Hamilton és versenymérnöke, Riccardo Adami között. A szakasz leintése utáni hosszú csendet a brit törte meg, amikor így szólt: “a hallgatásodból azt feltételezem, hogy kiestem”. Erre csak egy tömör tényközlés jött a Ferrari részéről: “18. hely”.