Helyi idő szerint 20.30-kor, reflektorok fényénél, enyhe időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 26 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény hatodik, utolsó sprintes hétvégéje, a Katari Nagydíj sprintkvalifikációja az 5,4 km-es loszaíli versenypályán.

Az első és egyetlen szabadedzés végén a két McLaren-pilóta egymástól hajszálra (58 ezredmásodperc) zárt az élen Piastri, Norris sorrendben, az egyéni bajnokság harmadik esélyese, a Red Bull-os Max Verstappen csak a 6. volt, előtte végzett az Aston Martin-os Fernando Alonso, a williamses Carlos Sainz és a Racing Bulls-os Isack Hadjar is.

SQ1 – az első, 12 perces szakaszra az előírásoknak megfelelően a közepes keverékű (sárga) Pirelliken mentek ki az autók, ezeket egyébként senki nem próbálta ki az edzésen. Verstappen vezette fel a mezőnyt, a holland biztosra ment, a loszaíli pályán 20 autóval, 12 percben könnyen összejöhet a feltartás, ahogy az újonnan telepített kavicságyakból felvert kövek is nehézséget jelenthettek.

🟢 SQ1 GREEN LIGHT 🟢#F1Sprint qualifying is GO! Twelve minutes and counting – no time to waste! ⏱️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/wbGqAzs17J — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

A holland 1:22,258-cal nyitott, Charles Leclerc 95 ezreddel volt lassabb nála, Lewis Hamilton viszont több mint egy másodperccel maradt el tőle. Nagyot villantott Hadjar, a Red Bull négyszeres bajnoka elé tudott ugrani.

A McLaren-pilóták egykörnyi hátránnyal futottak be, Norris és Piastri az élre is állt, mögéjük Alonso sorolt fel. A Mercedes versenyzői kivártak, csak ekkor hagyták el a bokszutcát.

Verstappen egy újabb körrel visszavette az első pozíciót, bő egytizedet adott Norrisnak. A ferrarisok közül Lecler a 8. helyre lépett előre, Hamilton viszont épp csak egy pillanatra lépett ki a kiesőzónából, vissza is tolták a 16. helyre. Norris és Piastri aztán javított, a sauberes Nico Hülkenberg pedig a 3. időt produkálta, majd csapattársa, Gabriel Bortoleto szorította hátrébb.

And just like that there's only three minutes left in SQ1 Antonelli's come out on track late (so has Russell) and he's only P16 #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/FSSVmbifyo — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Első befutójánál Kimi Antonelli csak a 15. helyet hozta, Russell a maga körével (5.) ki is tolta az olasz tinit. Bő 2 perccel a vége előtt Hamilton is még az utolsó ötösben tanyázott.

Alonso újra aláhúzta a jó formáját: az élre állt. Verstappen aztán megelőzte, Hamilton viszont csak a 15. helyet hozta, ahonnan ki is tolta a mögötte befutó Antonelli. Hadjar saját csapattársát, Liam Lawsont taszította az utolsó ötbe.

Búcsúzott Lance Stroll, Lawson, Hamilton, valamint az Alpine párosa, Pierre Gasly és Franco Colapinto.

Az SQ2 10 percére, Russel ment ki elsőként, Verstappen, majd mások is követték. A szabályoknak megfelelően továbbra is egységesen a sárga jelölésű gumik kerültek az autókra.

Az elő nekifutások után a sorrend Norris, Piastri, Russell, Verstappen, Hadjar, Sainz, Leclerc, Cunoda, Hülkenberg, Bearman volt a top 10-ben. A mclarenesek között mindössze 5 század volt a különbség. Az első körén hibázó, másodszorra már javító Antonelli (7.) kitolta Bearmant.

Verstappen a második gyors körén a 3. helyre lépett vissza, de a McLarenekkel nem bírt. Persze nem is ez volt az érdekes, hanem hogy ki kerül az utolsó 5-be.

Cunoda, Alonso is kimenekült onnan, Antonelli viszont oda csúszott le – az olaszt Hadjar pályaszélesítése mentette meg – a 8. kanyarban túl volt a vonalon, elvették a körét, így a 16. helyen a francia búcsúzott, mögötte a Sauber és a Haas párosa esett ki.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌ Hadjar

Bearman

Bortoleto

Hulkenberg

Ocon#F1Sprint #QatarGP — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

A mindössze 8 perces SQ3-ban a 10 versenyző már kötelezően a piros, lágy Pirelliken küzdhetett meg a szombati rajtrács elő felének helyeiért. A „szerencsés túlélő” Antonelli vezette fel a többieket.

Az olasz újonc 1:20,903-mal nyitott, Russell háromtizedet adott neki. Verstappen az első körén kiszaladt a pályáról, a rádión az autó ugrálását szidta.

A mclarenesek befutása után a sorrend Piastri, Norris, Russell, Leclerc, Albon, Sainz, Alonso, Antonelli, Cunoda és Verstappen volt. Egy nekifutásra maradt idő, a címvédőnek úgy kellett egy érdemi kör, mint egy falat kenyér, ő volt az első, aki megkezdte a mindenről döntő etapot.

Max is on the radio – he's not happy He's giving it everything but he finds the gravel 😮#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/EAngbixnKx — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

A kockás zászlót meglengették, Verstappen a 4. időt hozta, de szinte mindenki gyorsult mögötte. Cunoda a 3. helyre ugrott, azt Alonso vette el tőle, míg Russell az 1. pozícióba állt, de csak egy pillanatra, ugyanis Piastri nála is gyorsabb volt, Norris az utolsó kanyarban hibázott.

Az eredmény alapján a szombati rajtrács első sorába Piastri és Russell, a másodikba Norris és Alonso, a harmadikba Cunoda és Verstappen, a negyedikbe Antonelli és Sainz, az ötödikbe Leclerc és Albon áll majd.

A hétvége szombaton magyar idő szerint 15 órakor a 19 körös sprintfutammal folytatódik, a hagyományos időmérő 19 órakor kezdődik majd. A 2025-ös Forma-1-es idény utolsó előtti versenye, a Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol.