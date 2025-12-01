Miután a McLaren pilótái a mezőny összes többi tagjával ellentétben nem használták ki a Katari Nagydíj elején adódott biztonsági autós szakaszt kerékcserére, a wokingiak versenyzőinek menteni kellett a menthetőt, hogy minél közelebb kerüljenek a vezetést – és azzal a futamgyőzelmet – megszerző Red Bull-os Max Verstappenhez.

Ehhez a második csere után Oscar Piastrinak és Lando Norrisnak is előznie kellett (volna) néhányat, és míg az ausztrál viszonylag könnyen visszakapaszkodott a 2. pozícióba, a bajnoki éllovas Norris hosszú körökre az 5. helyen ragadt a mercedeses Kimi Antonelli mögött, aki mellett csak az utolsó előtti körön ment el.

Az élő közvetítésben csak a manőver végét mutatták meg, úgy tűnt, hogy az olasz tini egyszerűen utat nyitott Norrisnak, csak jóval a leintés után derült ki, hogy Antonelli hibázott, kis híján eldobta az autót, ezért tudott elmenni mellette az angol.

A futam közben Verstappent mérnöke, Gianpiero Lambiase – becenevén GP – is arról tájékoztatta a rádión, hogy a mercedeses „elengedte” Norrist, a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko pedig a verseny után is tartotta magát ehhez a narratívához.

„Kétszer is simán elengedte Landót. A vak is láthatta” – mondta az osztrák, összemosva a viszonylag sima Piastri-előzést és a norrisos esetet. „Antonelli a fő ellenfelünket segíti, Ausztriában is kiütötte Verstappent” – tette hozzá, utalva az Osztrák Nagydíj első körén történt ütközésre.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff egyáltalán nem vette jó néven honfitársa szavait, és akkor még finoman fogalmaztunk…

„A drága Helmut, eszem a szívét! Ez teljes teljes sületlenség, elszáll az agyam! A konstruktőriben a 2. helyért küzdünk, Kimi a potenciális 3. helyért hajtott a futamon. De komolyan, mennyire kell agyatlannak lenni ahhoz, hogy ilyet mondjon valaki?! Bosszant, mert eleve bosszant, ahogy a futamunk alakult. Bosszant a végén elkövetett hiba is, meg mások is, erre a végén még jön egy ilyen hülyeség, tényleg eldurran az agyam!” – nyilatkozta Wolff.

„GP-vel beszéltem. A pillanat hevében indulatos volt, hiszen a bajnokság miatt jól jött volna Kimi 4. helye, így meg nehezebb a helyzetük. De mondtam neki, hogy Kimi egyszerűen kicsúszott. Az előző kanyarban megbicsaklott, kisebb tempót vitt magával a következő balosba, kigyorsított, aztán megcsúszott. Van ilyen, a helyet viszont elveszítette. GP-vel tisztáztuk a dolgokat, mondta, hogy ő sem látta az esetet.”

„De tényleg, miért is csinálnánk ilyet, miért akarnánk belenyúlni az egyéni bajnokságba? Nem érdemes kísérteteket látni. Mondtam GP-nek, hogy nagy vihart kavart ez a közösségi médiában, azt mondta, sajnálja, hogy ez lett belőle” – folytatta Wolff, utalva arra, hogy a versenyt követően Antonelli közösségi oldalát elárasztották a gyalázkodó, fenyegető üzenetek, amire válaszolt az olasz feketére változtatta a profilképét.

A végül az 5. helyen beérő Antonelli maga is igyekezett tisztázni, hogy nem akarta átadni a pozíciót Norrisnak:

„Keményen hajtottam, már-már DRS-távolságba értem Sainzhoz, de a 9-es kanyarban volt egy hibám, kis híján eldobtam az autót, ezért kisodródtam, Lando pedig elcsaklizta a pozíciót, ami nagyon bosszantó. Gyorsabban vettem azt a kanyart, mint az előző körben, de a turbulenciában kisebb a leszorítóerő, jobban melegednek a gumik, így egyszerűen kitört az autó fara. Váratlan volt, nagy tempóval mentem le a pályáról, a koszos, poros gumikkal pedig következő kanyarban megint kicsúsztam.”