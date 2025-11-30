Eltaktikázta magát a McLaren a Forma–1-es Katari Nagydíjon, aminek így a világbajnoki pontversenyben vezető Lando Norris lett a legnagyobb vesztese.

Amellett, hogy az előnye így 12 pontra csökkent, az abu-dzabi finálén hárman is esélyesek lesznek a bajnoki címre – 2010 óta először. Abban is változás állt be, hogy már nem csapattársa, Oscar Piastri a legfőbb üldözője, hanem Max Verstappen, aki 2025-ös futamgyőzelmek számában egyenlített a wokingiak pilótáival.

Norris végül a dobogóról is leszorult, és csak a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót. A 26 éves versenyző ezek után csalódottan állt a Sky Sports F1 kamerái elé.

„Nehéz. Csak hinnünk kell a csapatban annak kapcsán, hogy helyes döntést hozunk. Ebben mindig benne van a kockázat, és úgy érzem, mi most bizonyos értelemben kockázatot vállalunk” – nyilatkozta a brit. „Most egy olyan rossz döntést hoztunk meg, amit nem kellett volna.”

„Oscarnak a győzelmébe került, nekem pedig a második helybe. Nem végeztünk ma jó munkát, ugyanakkor más versenyeken igen, és ennek betudhatóan hat vagy hét futammal a vége előtt meg is nyertük a konstruktőri bajnokságot. A mai nem volt a legjobb napunk, de ilyen az élet.”

Norristól megkérdezték azt is, hogy szerinte ártanak-e a versenyzőknek a McLaren-féle papaja-irányelvek. „Ennek semmi köze ehhez az egészhez. Mindenki ezt gondolja. Szabad a verseny a csapaton belül” – szögezte le a kérdésre válaszolva. „A Red Bull pont ugyanolyan gyors volt, mint tegnap, azonban csapatként jobb munkát végeztek, egyúttal jobb döntéseket is hoztak. Ennyi.”

„Meg fogjuk nézni, mit csinálhattunk volna jobban, illetve már tudjuk is: nem jó döntést hoztunk. De nem lehet mindig mindent jól csinálni. Ők is teszik a dolgukat, én is teszem a sajátomat. Ha ez így marad, minden rendben lesz.”

A Katari Nagydíj dobogósai – köztük a futamgyőztes Verstappen – így értékelték a futamot: