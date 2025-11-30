Most már biztos, hogy csak az abu-dzabi szezonzárón dől el a világbajnoki cím sorsa, ráadásul hárman is esélyesek lesznek azok után, hogy Max Verstappen – részben a McLaren stratégiai baklövése jóvoltából – simán nyert a Forma–1-es Katari Nagydíjon.

Az ötszörös világbajnoki címére hajtó Red Bull-versenyző mögött a pole-pozíciós Oscar Piastri ért célba másodikként a McLarennel, míg a dobogó legalsó fokára – idén másodszor – a williamses Carlos Sainz állhatott fel. A pontversenyben vezető Lando Norris csak negyedik lett, így az előnye Verstappennel szemben 12, Piastrival szemben pedig 16 pontosra olvadt.

Az 57 körös verseny leintése után a korábbi F1-es pilóta, Martin Brundle készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Hihetetlen volt a mi szempontunkból ez a verseny. Csapatként helyes döntést hoztunk azzal, hogy a biztonsági autó alatt kijöttünk a bokszutcába. Okos döntés volt” – nyilatkozta az idei hetedik és pályafutása 70. győzelme után Verstappen. „Nagyon örülök neki, hogy itt győztünk. Hihetetlen, hogy harcban maradtunk a végéig!”

„Nagyon erős verseny volt egy kicsit nehéz hétvégén, de megnyertük a versenyt, és ez fontos volt” – folytatta a holland, aki a McLaren ellentétes taktikájára is kitért: „Azt gondoltam, hogy érdekes lépés. Tudtam, hogy volt egy kis előnyünk, ugyanakkor életben is kellett tartanunk a gumikat. Erősen kopnak a gumik ezen a pályán, de szerencsére megoldottuk.”

„Most már bármi lehetséges!” – tette hozzá a vb-küzdelem kapcsán. „Meglátjuk majd, de nem aggódom túlságosan.”

„Egyértelmű, hogy nem sikerült jól a mai nap” – mondta csalódottan Piastri. „A lehető legjobban és leggyorsabban vezettem, semmi tartalékot nem hagytam benne. Megpróbáltam a legjobb formámat nyújtani, de nem jött ki a lépés. Utólag elég nyilvánvaló, hogy mit kellett volna tennünk, de biztos vagyok benne, hogy erről beszélni fogunk még.”

„Mindazonáltal nagyon jó hétvégénk volt, és nagyon erős volt a tempó is. Ezt azonban most nyilvánvalóan nehéz lesz lenyelni” – jegyezte meg sejtelmesen.

„Nagyon örülök, és rendkívül büszke vagyok az egész csapatra, valamint arra, amit ma véghez vittünk” – lelkendezett a harmadik helye után Sainz. „Úgy érkeztünk ide, hogy ez lesz az év legnehezebb hétvégéje, és tessék, itt állunk a dobogón.”

„Eltaláltuk a versenytempót. Nagyon gyors voltam, sokkal gyorsabb annál, mint amire számítottam. Tökéletes stratégiát dolgoztunk ki, klappolt a gumikezelés, a rajt és a védekezés, mindez pedig egy nem várt dobogós eredményt hozott a konyhára, szóval nem is lehetnénk büszkébbek.”

„Mindent jól csináltunk. Kemény volt a szezon első fele, mert nem álltak össze a dolgok, de sok minden fejlődtünk a szezon folyamán. Ma is adódtak lehetőségeink, amiket meg is ragadtunk tökéletes versenyzéssel. Odáig vagyok meg vissza ettől a dobogótól, egyáltalán nem számítottam rá.”