A harmadik helyről rajtolva nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat Max Verstappen a Red Bull-lal. A különleges gumihasználati szabályok, valamint egy korai incidens tálcán kínálta a tökéletes stratégiát, azonban az egész mezőnyből csak a McLarenek nem éltek ezzel.

Oscar Piastri a pole-pozíciót így csak egy második helyre, Lando Norris a második rajthelyet 4. pozícióra tudta váltani leintéskor. A mclarenes visszalépkedés összerázta a pontversenyt is, Verstappen lőtávolba került Norrishoz képest, Piastrit pedig megelőzte a szezonzáró előtt.

“Csalódást keltő ez az eredmény” – értékelte a látottakat a csapatfőnök Andrea Stella. “Megvolt a potenciálunk, hogy Oscarral megnyerjük a versenyt, megérdemelte volna. Ő volt a leggyorsabb az időmérőn és a sprinten is.”

“Nem ezt a végkimenetelt szerettük volna. Ki fogjuk vizsgálni a döntésünket, melyet a hetedik körben hoztunk, amikor a biztonsági autó a pályán volt. Ahogy szoktuk, ebből is tanulunk és erősebbek leszünk a következő hétvégére, mely még fontosabb lesz” – fogalmazott az olasz szakember.

Stella elárulta, nem számítottak arra, hogy mindenki a bokszba fog rohanni a pont jókor érkező biztonsági autó alatt, és tudatos döntés volt részükről a pályán maradás. “Ha mindenki kiáll a bokszba, az a helyes döntés. De amikor a te autód vezet, nem tudhatod, mit fognak csinálni a többiek.”

A csapatfőnök szerint abban is lett volna kockázat, ha ők is a kerékcsere mellett döntenek. “Lando veszíthetett volna azon, ha a két autót egyszerre hívjuk a bokszba, de a [pályán maradás – a szerk.] fő ok az volt, hogy nem számítottunk arra, hogy mindenki más kiáll. Így döntöttünk, de nem ez volt a jó döntés.”