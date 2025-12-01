A Forma-1-es Katari Nagydíj eredményeinek köszönhetően a 2025-ös egyéni bajnoki cím sorsa csak a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon dől el. Lando Norris 408, Max Verstappen 396, Oscar Piastri 392 ponttal várhatja a finálét, ami 2010 óta az első, ahol három versenyzőnek is van még esélye a végső győzelemre.

Mi kell ahhoz, hogy Norris nyerje a bajnokságot?

A McLaren britje Verstappen előtt 12, Piastri előtt 16 egységgel vezet az összetettben. Mondhatjuk, hogy dolga egyszerű, mert csak meg kell őrizni valamennyit előnyéből. Ehhez biztosan elég, ha dobogós helyen ér célba, Verstappen és Piastri így nem tudnak rajta elég pontot hozni.

Norris úgy lehet bajnok

4. vagy 5. hellyel, ha Verstappen nem nyer

6. vagy 7. hellyel, ha Verstappen és Piastri nem nyernek

8. hellyel, ha Verstappen nem lesz 1. vagy 2., és Piastri nem nyer

9. hellyel, ha Verstappen nem dobogós, és Piastri nem nyer

10-20. hellyel, ha Verstappen nem dobogós, és Piastri nem lesz 1. vagy 2.

Mi kell ahhoz, hogy Verstappen nyerje a bajnokságot?

A Red Bull hollandjának nem elég, hogy csak simán megveri Norrist, kell több pilóta is, aki befér közéjük. Örömhír lehet számára, hogy 2010-ben Sebastian Vettel a Red Bull-lal 15 pontos mínuszról jött vissza Abu-Dzabiban. Egy azonban biztos: a hollandnak mindenképp dobogón kell végeznie, ha ötszörös bajnokként zárná az évet.

Verstappen úgy lehet bajnok

1. hellyel, ha Norris nem dobogós. Piastri helyezése nem számít

2. hellyel, ha Norris nincs a legjobb hatban, és Piastri nem nyer

3. hellyel, ha Norris nincs a legjobb nyolcban, és Piastri nem nyer.

Mi kell ahhoz, hogy Piastri nyerje a bajnokságot?

A McLaren ausztrálja alaposan elkótyavetyélte masszív pontelőnyét, így a fináléra a legesélytelenebbül érkezik. Neki még a dobogó legalsó foka is kevés az összetett sikerhez.

Piastri úgy lehet bajnok