A Forma-1 2026-ban új csapattal bővül, 11. alakulatként belép az amerikai Cadillac. Az alakulat gőzerővel készül a sportágban az új szabályokkal új korszakot nyitó – számukra debütáló – szezonra, és már a jövő évi versenyautó leleplezését is kitűzték.

A Cadillac ugyan nem sok részletet árult el, de a dátum – 2026. február 8 –, valamint a közösségi médiás posztban szereplő kép alapján az Egyesült Államok legnézettebb (idén 127,7 millió nézőt mértek) sporteseményéhez, az NFL-es amerikafoci-döntőhöz, a Super Bowlhoz igazítják a bemutatót.

Hogy a lepel konkrétan a meccs helyszínén kerül-e le az autóról, esetleg az igen nézett, ezért külön zsánernek számító Super Bowl-os tévéreklámban mutatják meg azt, vagy éppen pusztán az esemény farvizén, az aznapi hájpot kihasználva, de a focitól függetlenül zavarják le a dolgot, egyelőre nem tudni.

Az viszont biztos, hogy a Cadillac jövőre a Ferrari erőforrásaival versenyez majd, a két autót pedig két, az idei évet a partvonalon kívül töltő veterán, a tízszeres futamgyőztes Valtteri Bottas és a hatszoros futamgyőztes Sergio Perez vezeti majd.

A szezon előtti tesztelés január 26-án indul Barcelonában, az ottani – korlátos – öt nap után pedig február február 11–13. és 18–20. között Bahreinben folytatódik három-három nappal.

