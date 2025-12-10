Nagyjából másfél hónap van a 2026-os előszezoni tesztelésig, a radikálisan új Forma-1-es autók bemutatkozásáig.

Az első, ötnapos teszt január 26-án kezdődik Barcelonában, a Williams pedig úgy döntött, a rajongókra bízza annak eldöntését, hogy milyen „ruhába” bújtassák az autót a bemutatkozásnál.

A szurkolók a Williams oldalán választhatnak hat opció közül – tegyük hozzá, egyik sem a véglegesnek szánt fényezés, mindegyik ún. álcafestés, melynek célja, hogy az apró mintákkal megnehezítse a pontos formák, ível, részletek azonosítását.

Ha te is szeretnél beleszólni, milyen járgánnyal körözzön Alexander Albon és Carlos Sainz az előszezonban, itt adhatod le a voksodat!

Az idén – meglepetésre – magabiztosan a konstruktőri bajnokság 5. helyén záró alakulat egyébként 2026-ra a hivatalos nevét és logóját is megváltoztatja, a régi időkhöz tér vissza – erről itt olvashatsz: