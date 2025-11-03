2026-tól új korszak jön a Forma-1-ben, a Williams csapata azonban az új szabályok mellett új névre is vált. Abban nem lesz változás, hogy a mindennapokban továbbra is Williamsként fog mindenki rájuk (és ők is magukra) hivatkozni, azonban a hivatalos nevüket lecserélik.

2025 végéig a főszponzorral együtt Atlassian Williams Racing névre keresztelt istállót 2026-ban már Atlassian Williams F1 Team néven kell keresni a nevezési listákon. A változás nem nagy, azonban mégis kedves lehet sokaknak, hiszen a 2000-es évek elején, illetve 2012-2013-ban szerepelt utoljára az F1-csapat kifejezés a hivatalos névben.

Ennél is régebbre utal majd az érkező új logó, benne a ferde, jobbra előre dőlő W-betűvel. Ez még Frank Williams öröksége, a csapatalapító az istálló első éveiben tette ezt a jelet autóira, de az 1990-es évek sikerkorszakában is fel-felbukkant. Az újításokat a csapat már le is leplezte:

A Williams egyébként az Amerikai Nagydíjra már a múlt színeibe öltözött, különleges fényezése a Williams-BMW-s korszakot idézte. Hogy mennyire jól mutatott az autó, megnézheted galériánkban a képre kattintva: