A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Amerikai Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és a ferraris Charles Leclerc előtt. A bajnoki éllovas Oscar Piastri az ötödik lett a McLarennel, bajnoki előnye pedig olyan kicsire apadt Verstappen előtt, ami a négyszeres bajnok számára már lőtávolság: 40 pontos (illetve ennél is nagyobb) lemaradásból már nyert vb-címet a holland.

Az 56 körös futamot a többség közepes gumikon kezdte, de természetesen voltak kivételek. A legmeglepőbb ebből a szempontból a Verstappen és Norris mögül induló Leclerc volt lágy gumikkal, de rajta kívül Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) és Lance Stroll (Aston Martin) is így döntött. Kemény Pirelliket Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams) és Isack Hadjar (Racing Bulls) választott a rajthoz.

Leclerc a rajtnál elment Norris mellett, Verstappent azonban nem tudta megelőzni. A holland vezetett a monacói és a brit előtt, mögötte egy másik brittel, Lewis Hamiltonnal (Ferrari). A bajnoki csata szempontjából fontos volt, hogy Oscar Piastri (McLaren) javított egy helyet, és megelőzte George Russell Mercedesét. A rajt ezúttal sima volt, egyetlen Bortoleto-Albon koccanásból eredő megforgás okozott rövid sárga zászlót.

Verstappen hamar ellépett a többiektől, az első körök szoros meccséért az élmezőnyben Russell felelt, aki vissza akarta előzni Piastrit. Hátrébb is volt mozgás a pontszerző helyeken Carlos Sainz (Williams), Cunoda Juki (Red Bull) és Oliver Bearman (Haas) főszereplésével.

Amint lehetett nyitni a DRS-t, Norris akcióba lendült. Leclerc viszonylag jól tudta tartani a McLarent, közeledett is rájuk előbb Hamilton, majd Piastri. A körözés a hatodik körig ment zavartalanul: virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek életbe Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Sainz kontaktja miatt, mely a spanyol kiesését és az olasz visszaesését hozta. A Williams pálya széli leparkolása, valamint a törmelékek miatt kellett a VSC.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

A száguldás a 9. körben indult újra, Verstappen előnye 3 másodperc volt. Leclerc is fellélegezhetett, 2 másodpercre lerázta Norrist, és a mögötte jövők (Hamilton, Piastri, Russell) is lemaradtak egymástól. Sainz és Antonelli eltűnéséből Cunoda, Bearman, Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Fernando Alonso (Aston Martin) profitáltak a pontszerző zónában.

Leclerc a 13. körig pihenhetett, ekkor közelítette meg ismét Norris a monacóit. A másik McLarennel Piastri nem villogott, ő inkább a tükröt figyelhette az őt közelítő Russell miatt. Az ausztrál ráadásul már elég korán elkezdett a gumikra panaszkodni. Norris és Leclerc a 15. körben komoly csatába is kezdtek, a ferraris remekül védekezett. Verstappen emiatt nagyon növelte előnyét, Hamilton pedig közeledett rájuk.

20 kör után Verstappen előnye már majdnem 10 másodperc volt, Leclerc és Norris együtt autóztak, közel hozzájuk Hamiltonnal. Piastri nyakában már nem lihegett Russell, de az ausztrálnak négy másodperces lemaradásával köze sem volt ahhoz, mi zajlik előtte. Norris végül a 21. körben talált utat Leclerc mellett, igaz, ezalatt már kétszer elhagyta a pályát.

Leclerc egy körrel később még a csapattárs Hamilton dolgát is megnehezítette, mielőtt a kör végén bokszba hívták – kissé váratlan módon közepes gumikért. Mondjuk abból kiindulva, hogy az 56-ból 22 kört megtett lágyakon, nem tűnt lehetetlennek a 34 körös etap.

Leclerc cseréjét látva sem jött meg a többiek kerékcsere-kedve: az első számú opció, a kemény gumi nem működött, és érzésre mindenki arra várt, hogy feltehesse a lágy Pirelliket. A teóriára előbb a rádiózások, majd a 30. körtől, Cunoda vezetésével tényleg elkezdődő kerékcserék erősítettek rá. Egy körrel később már Piastri, Bearman és Alonso is lágy gumikat kapott.

Hamilton a 32. körben járt a bokszban, és 10 másodperccel Leclerc mögé tért vissza. Várható volt persze, hogy a lágy gumisok majd közelítenek egy ideig a monacóira. Norris a 33. körben cserélt kereket, a McLaren benne hagyott a bokszmunkában 1-1,5 másodpercet, de így is Hamilton elé tért vissza. Leclerc mögött ekkor 4 másodperccel haladt a brit. Verstappen sem húzta sokáig, a 34. körben ő is megejtette kiállását. A négyszeres bajnok az élre tért vissza, Leclerc elé 6 másodperccel.

A kerékcserék után Cunoda és Bearman került furcsa csatába a 7. helyért a pálya kanyargós szektorában. Utóbbi meg is forgott emiatt, egy helyet bukva a 9. helyen haladt tovább.

Ollie goes for a spin! 😵‍💫



Bearman and Tsunoda get too close for comfort into Turn 15 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/SObdG5gSKn — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Leclerc és Norris a 40. körben újra egymásra találtak, de a brit már ekkor arra panaszkodott, hogy odavannak a gumijai. Le is maradt hamar a McLaren-pilóta, nem gyilkolta tovább szélárnyékban autózással a lágy Pirelliket.

Ezen a ponton jó időre meg is merevedtek a frontvonalak. Nem volt ez meglepő, mivel Leclerc-en kívül mindenki a lágy gumikkal egyensúlyozott a legjobb tízben. Verstappen stabilan tartotta azért 6-7 másodperces előnyét a ferraris előtt, mögöttük azonban mindenki szakadt le. Norris stabil dobogós volt Hamilton, Piastri, Russell, Cunoda, Hülkenberg, Bearman és Alonso előtt.

Norris megvárta, hogy kicsit visszahűljenek lágy gumijai, majd az 50. körben újra nekidurálta magát Leclerc megelőzésének. Norrisnak volt egy komoly bevetődése az első kanyarban az 51. körben, de Leclerc átlátott a szitán. Ugyanebben a körben azonban már tehetetlen volt, a hátsó egyenesben Norris elment, és feljött a második helyre.

LAP 51/56



Norris sends it at Turn 1, however, Leclerc does the switcheroo... 🤯



But Norris gets it done on the back straight, into P2! #F1 #USGP pic.twitter.com/NEYt8YC3RQ — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

A sorrend már nem is változott a leintésig. Verstappen szűk 8 másodperces előnnyel nyert végül Norris előtt, a két Ferrari-pilóta pedig 3-4. lett Leclerc vezetésével. Piastri csendes futamot zárt az ötödik helyen Russell előtt, a többi pontra pedig Cunoda, Hülkenberg, Bearman és Alonso csapott le.

A bajnokságok állása:

Piastri – 346 p Norris – 332 p Verstappen – 306 p Russell – 252 p Leclerc – 192 p Hamilton – 142 p

McLaren – 678 p – bajnokok Mercedes – 341 p Ferrari – 334 p Red Bull – 331 p Williams – 111 p Racing Bulls – 72 p

A szezon két hét múlva a Mexikóvárosi Nagydíjjal folytatódik.