2026-ban hatalmas szabályváltozási csomag lép életbe a Forma-1-ben, az autók rövidebbek, keskenyebbek és könnyebbek lesznek, megjelenik az első és hátsó szárnyat is nyitó záró aktív aerodinamika, de az erőforrások is átalakulnak, az 1,6 literes turbós V6-ok ugyan maradnak, de a teljesítményben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a hibrid komponens, a villanymotor közel fele részben lesz majd felelős a hajtásért.

Bár a tesztelés – hivatalos nevén „shakedown week”, azaz bejáratási hét – csak január 26-án kezdődik Barceolában, az új erőforrások hangja ilyen-olyan formában már a nyilvánosság elé került – egyes gyártók a közösségi médiában mutatták meg, hogy szól az idei motor, mások a forgatási napba csomagolt első shakedownjaikon mutatkoztak be. Alább az összes erőforrás hangja.

Audi

Az F1-be gyári csapattal idén beszálló német márka ugyan csak tegnap, azaz kedden tartotta leleplezését – az eseményen a Vezess is ott volt -, de az autójuk már január 9-én futott Barcelonában – nem hivatalos felvételen hallható a négykarikás erőforrás.

Ferrari

A maranellói márka saját bemutatóját pénteken tartja, amikor Lewis Hamiltonék vezetik is majd az SF-26-ost a fioranói házi pályán, de a Cadillac meglepetésszerű tesztjén, majd a Ferrari közösségi médiás posztjában is hallhattuk már az erőforrás hangját. Az új belépő Cadillac mellett a Ferrari szállít majd régi partnerének, a Haasnak is.

Checo said it best.



Honda

A japán gyártó 2025 végén végleg búcsút intett a Red Bullnak, hogy az új korszakban az Aston Martin kizárólagos partnereként folytassa, az új erőforrásuk külön bemutatót is kapott:

Mercedes

A gyári csapat mellett a címvédő McLarent, az Alpine-t és a Williamset is kiszolgáló Mercedes erőforrását egyelőre még senki sem vitte pályára, de a hangot már megmutatták, íme:

Red Bull-Ford

A Red Bull 2026-ra saját erőforrást fejlesztett a Red Bull Powetrainsnél, de a munkában nagy szerepet vállalt az eredetileg inkább csak a nevét adó Ford is. A Red Bull Racing és a Racing Bulls autóit hajtó erőforrás kedden debütált Imolában a kisebbik csapat idei modelljében:

Liam Lawson behind the wheel of the Racing Bull, Imola today.



