2026-ban hatalmas szabályváltozási csomag lép életbe a Forma-1-ben, az autók rövidebbek, keskenyebbek és könnyebbek lesznek, megjelenik az első és hátsó szárnyat is nyitó záró aktív aerodinamika, de az erőforrások is átalakulnak, az 1,6 literes turbós V6-ok ugyan maradnak, de a teljesítményben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a hibrid komponens, a villanymotor közel fele részben lesz majd felelős a hajtásért.
Bár a tesztelés – hivatalos nevén „shakedown week”, azaz bejáratási hét – csak január 26-án kezdődik Barceolában, az új erőforrások hangja ilyen-olyan formában már a nyilvánosság elé került – egyes gyártók a közösségi médiában mutatták meg, hogy szól az idei motor, mások a forgatási napba csomagolt első shakedownjaikon mutatkoztak be. Alább az összes erőforrás hangja.
Audi
Az F1-be gyári csapattal idén beszálló német márka ugyan csak tegnap, azaz kedden tartotta leleplezését – az eseményen a Vezess is ott volt -, de az autójuk már január 9-én futott Barcelonában – nem hivatalos felvételen hallható a négykarikás erőforrás.
La prima monoposto 2026 e’ Audi che sta girando al Montmelo’. #F1 #AudiF1 #ShakeDown pic.twitter.com/5sNcSE2Bx9— RobertoF1 (@robertofunoat) January 9, 2026
Ferrari
A maranellói márka saját bemutatóját pénteken tartja, amikor Lewis Hamiltonék vezetik is majd az SF-26-ost a fioranói házi pályán, de a Cadillac meglepetésszerű tesztjén, majd a Ferrari közösségi médiás posztjában is hallhattuk már az erőforrás hangját. Az új belépő Cadillac mellett a Ferrari szállít majd régi partnerének, a Haasnak is.
Checo said it best.— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 20, 2026
Making history together 👏 pic.twitter.com/oOUJj8LdUp
New era. New sound 🔊 pic.twitter.com/wykLpAtBif— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 16, 2026
Honda
A japán gyártó 2025 végén végleg búcsút intett a Red Bullnak, hogy az új korszakban az Aston Martin kizárólagos partnereként folytassa, az új erőforrásuk külön bemutatót is kapott:
All set for 26.@AstonMartinF1 | @Honda | @HondaJP_Live | @HondaRacing_US | @HondaRacingGLB #F1 #POWEREDByHonda pic.twitter.com/SlN75Nz4Ll— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) January 20, 2026
Mercedes
A gyári csapat mellett a címvédő McLarent, az Alpine-t és a Williamset is kiszolgáló Mercedes erőforrását egyelőre még senki sem vitte pályára, de a hangot már megmutatták, íme:
Coming soon. pic.twitter.com/Vz9lxj32Yl— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2025
Red Bull-Ford
A Red Bull 2026-ra saját erőforrást fejlesztett a Red Bull Powetrainsnél, de a munkában nagy szerepet vállalt az eredetileg inkább csak a nevét adó Ford is. A Red Bull Racing és a Racing Bulls autóit hajtó erőforrás kedden debütált Imolában a kisebbik csapat idei modelljében:
Racing Bulls first ever outing with the VCARB03 in Imola. Liam Lawson at the wheel.— FC One Football (@FCOneFootball) January 20, 2026
They’re expected to get out on track one again at 13:45 for another two laps.
Also first time for the Ford engine.#f1 #testingpic.twitter.com/GdAv1lNyNU
Liam Lawson behind the wheel of the Racing Bull, Imola today.— MV33Racing🏎 (@MV33Racing) January 21, 2026
Thanks @domenicozonno_ for these amazing shots 🙏pic.twitter.com/OmujtNr773
A következő napok újabb F1-es bemutatókat hoznak, alább a menetrend:
- Mercedes: január 22.
- Alpine: január 23.
- Ferrari: január 23.
- Williams: február 3.
- Cadillac: február 8.
- Aston Martin: február 9.
- McLaren: február 9.