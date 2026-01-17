Az idei szezontól megint 22 fősre bővül a Forma–1-es rajtrács, ami a Cadillac beszállásának köszönhető. Hosszú, alapos előkészület előzte meg az amerikai gyártó érkezését, ami pénteken kulcsfontosságú pillanathoz ért azzal, hogy pályára is lépett a Cadillac első F1-es autója.

Az amerikai istálló a közleményében beismerte, ehhez az egyik filmes napját áldozta be. A forgatási napok keretében – melyekből évente kettő áll rendelkezésre – a csapatok akár 200 kilométert is megtehetnek, mindazonáltal ezekre az alkalmakra szigorú szabályok vonatkoznak, így például csak a Pirelli demógumijai használhatóak.

A Cadillac első Forma–1-es kilométerei Sergio Pérez nevéhez fűződnek – a mexikói a Brit Nagydíj helyszínén, Silverstone-ban járathatta be az új gépet.

„Igazán csodálatos volt a mai nap” – nyilatkozott a teszt után az F1-be egy év kihagyás után visszatérő Pérez. „Mindenki hihetetlenül büszke lehet arra, hogy teljesítettük az első köreinket. Mindenki keményen dolgozott ezért a pillanatért, és megható volt a motorsport-történelem részévé válni. Mindannyian kiélvezhetjük, és ki is kell élveznünk ezt, engem pedig még inkább feltüzelt. Alig várom, hogy visszaüljek az autóba, tovább akarom gyűjteni a kilométereket. Ez ugyanis még csak a kezdet!”

A bejáratáson jelen volt a Cadillac másik pilótája, Valtteri Bottas, valamint a nemrégiben tartalékversenyzőként bejelentett Csou Kuan-jü is. Lévén, hogy abszolút új csapatról van szó, a teszt célja nyilvánvalóan a tapasztalatszerzés volt, illetve annak ellenőrzése, hogy minden flottul működik-e.

A Cadillac új belépőként is azon csapatok közé tartozik, mely már tartott egy bemutatót, igaz, egyelőre csak a tesztekre szánt dizájnról hullt le a lepel. Mire az igazán nagy dobásra sor kerül, a csapatok már a barcelonai zárt kapus teszteken is túl lesznek, ugyanis a 2026-os autó várhatóan a Super Bowl reklámszünetében fog debütálni.