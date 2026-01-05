Jó ideje ismert már, hogy a Cadillac a 2026-os Forma-1-es szezont Valtteri Bottas és Sergio Perez kettősével kívánja teljesíteni. De mi van akkor, ha egyikőjük valamiért kidől? Nos, eddig erre a kérdésre nem tudtunk választ adni, tekintettel arra, hogy nem nevezett meg hivatalos tartalékpilótát az amerikai istálló. (Colton Herta hivatalosan csak tesztpilóta, tartalékként nem ugorhat be egy futamra sem, hisz nincs szuperlicence.)

Az elmúlt napokban azonban már kezdett körvonalazódni annak a személye, akit erre a szerepkörre kineveztek. A Cadillac előre jelezte, hogy érdemes lesz január 5-én figyelni őket, közösségi médiás bejegyzésük pedig árulkodó volt.

Egy macska szemét tették közzé, melyben elrejtették a Cadillac logót, valamint a 24-es számot is, ami nem más, mint a Ferraritól éppen távozó Csou Kuan-jü korábbi F1-es rajtszáma. De hogy jön a kínai pilótához a macska? Csak úgy, hogy kedveli őket.

Zhou Guanyu has entered the chat 🤝



Welcome to the team, Zhou 🖤 pic.twitter.com/dY4EWBD3Td — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 5, 2026

Ezek után már tényleg nem volt meglepetés a hétfői bejelentés. Csou helyezkedésében az is komoly szerepet játszhatott, hogy Graame Lowdon nem csupán a Cadillac csapatfőnöke, hanem egyben a pilóta menedzsere is.