Elengedte egyik versenyzőjét a Ferrari a 2026-os Forma–1-es szezon előtt: a maranellóiak pénteki bejelentésének értelmében Csou Kuan-jü az idén már nem lesz a teszt- és tartalékversenyzőjük.

Tavaly a kínai pilóta azután tért vissza alma materéhez, a Ferrarihoz, hogy három szezon után az idén már Audiként szereplő Sauber nem hosszabbított szerződést vele. Csou a feladatait Antonio Giovinazzival párban látta el, aki az endurance-világbajnokságon (WEC) – immáron Le Mans-győztesként és világbajnokként – is képviseli a márkát.

Grateful for Zhou Guanyu’s commitment and contribution as Ferrari Reserve Driver this season! Wishing him all the best ahead 🤝 pic.twitter.com/mxmyYlW0O6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

Csoutól a Ferrari egy szűkszavú bejegyzésben köszönt el a közösségi oldalain. „Hálásak vagyunk Csou Kuan-jü elkötelezettségéért, valamint munkájáért, amit a Ferrari tartalékversenyzőjeként végzett az elmúlt idényben. Minden jót kívánunk neki a továbbiakban!” – írták.

Ami a folytatást illeti, egyelőre homály fedi a Forma–1-ben összesen 68 nagydíjon indult 26 éves versenyző idei terveit. A híresztelések alapján azonban nem zárható ki, hogy a mezőnyhöz új csapatként csatlakozó Cadillacnél talál magának helyet, ahol menedzserét, Graeme Lowdont nevezték ki az istálló élére, miközben a tartalékversenyzői poszt továbbra is betöltésre vár.