Összejött a Ferrarinak a régóta hőn áhított világbajnoki cím, igaz, nem a Forma–1-ben, ahol ez már 2008 óta várat magára, hanem az endurance-világbajnokságon (WEC). Azzal, hogy a sorozat szezonzáró, nyolcórás bahreini versenyén a maranellói márka az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet is bezsebelte a Hypercar-géposztályban,

hosszú nyeretlenségi széria végére tett pontot, lévén, hogy utoljára 53 éve, 1972-ben nyert világbajnokságot a sorozat mindenkori csúcskategóriájában.

A képre kattintva galéria nyílik:

7 fotó

A Ferrari már az elmúlt években is erősen muzsikált a WEC-ben, ami elsősorban a Le Mans-i 24 órásokon zsinórban aratott három győzelemben mutatkozott meg – a lendület azonban az idén először tartott ki a teljes szezonra.

Különösen az év első versenyein nyújtottak erős teljesítményt az olaszok, és bár mind a Porsche, mind pedig a Cadillac versenyben maradt a szezon végéig, az egyéni bajnokságban végül az első három helyet sikerült kisajátítaniuk. A győztes egység az 51-es rajtszámú 499P, valamint az Antonio Giovinazzi, James Calado és Alessandro Pier Guidi összeállítású hármas lett.

Közel állt a trió ahhoz, hogy dobogóra állva ünnepelje meg a világbajnoki címét, azonban az utolsó percekben arra kérték őket, hogy engedjék el a másik, 50-es rajtszámú gyári egységet, hogy Antonio Fuocóval, Miguel Molinával, valamint Nicklas Nielsennel bebiztosítsák az 1-2-3-at az összetett értékelésben. A két gyári autó közé az AF Corse 83-as egysége ékelődött, mely az idén Le Mans-ban is győzött Robert Kubica, Jifej Je és Phil Hanson hármasával.

Távozó Porsche, koccanással visszavonuló Button

Eközben az ellenfelek közül sem az év végével visszavonuló Porsche, sem a Cadillac nem tudott nagyot gurított. Eleve a stuttgarti gyártó volt esélyesebb arra, hogy megállítsák a Ferrari menetelését, de a Penske Motorsport színeiben indított gyári 963-asok csak a 13-14. helyen látták meg a kockás zászlót.

Ha már Cadillac: a Hertz Team Jota tagjaként Bahreinben teljesítette pályafutása utolsó profi versenyét a 2009-es F1-es világbajnok Jenson Button, aki a visszavonuló futamán a lekörözésnél összeakadt az egyik LMGT3-as Ferrarival.

A szezonzáró végül kettős Toyota-sikert hozott a Mike Conway, Kobajasi Kamui és Nyck de Vries vezetésével, ami egyébként tökéletesen rámutat a bajnokság egyik nagy problémájára, mégpedig a szélsőséges ingadozásokat hozó teljesítménykiegyenlítő-rendszerre (BoP), habár a résztvevő gyártókat szerződésben kötelezték arra, hogy nyilvánosan nem kritizálhatják azt. Szinte az egész szezonban szenvedett a japán gyártó, ehhez képest a szahíri pályán nemigen találtak ellenfélre – írja a The Race.