Jenson Button 2000-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, a sportágban eltöltött 17 éve alatt vezetett a Williamsnél, a Benetton/Renault-nál, a Honda/Bwarnnál és a McLarennél is. Az angol 2004-ben több dobogós helyezéssel villantott az utolsó ferraris-schumacheres domináns szezonban, első futamgyőzelmét a 2006-os, kaotikus-esős Magyar Nagydíjon szerezte, 2009-ben pedig, miután a Honda távozását követően a sír széléről rángatták vissza a brackley-i alakulatot, világbajnoki címet szerzett.

2010-tól néhány sikeres, majd néhány igen küszködős évet töltött el a McLarennél, hogy 2016 végén búcsút intsen a csúcskategóriának. A 2017-es Monacói Nagydíjon még beugrott Fernando Alonso pótlására, de jobb, ha a buta balesettel zárult versenyről nem beszélünk.

Button az F1-es követően egyrészt – igen magas szinten űzött – hobbijára, a triatlonra koncentrált, de túraatós szériákban, valamint hosszútávú futamokon is indult. Az idei szezonban a WEC-ben a Earl Bamber és France Sébastien Bourdais csapattársaként a Cadillac Hertz Team Jota hypercarját terelgette, az idény utolsó versenye, a jövő hétvégi Bahreini 8 órás pedig Button versenyzői pályafutásának is utolsója lesz.

„Ez lesz az utolsó futamom. Mindenig is szerettem Bahreint, élvezetes pálya, és igyekszem is majd kiélvezni, hiszen ez lesz a profi autóversenyzői pályafutásom utolsó versenye” – mondta a BBC Radio Somersetnek a 45 éves pilóta.

„Nagyon élveztem a jotás WEC-s szereplést, de az életem túl sűrű lett, nem lett volna fair a csapattal szemben, ha úgy vágok neki 2026-nak, hogy tudom, nincs elég időm erre. A gyerekeim négy- és hatévesek, és egyetlen hétvége távolléttel is sok dologról maradok le, ezt az időt pedig sosem kapja vissza az ember. Úgy érzem, az elmúlt néhány évben is már nagyon sok mindenről maradtam le, persze elfogadtam, tudtam, hogy így lesz, de még egy évet már nem szeretnék így” – magyarázta a végső búcsú okait.

Button feleségével, Brittny Ward exmodellel és gyermekeikkel Los Angelesben él, a versenyzés mellett whiskygyártással is foglalkozik, emellett a brit Sky F1 szakértőjeként is szokott szerepelni.