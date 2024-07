A Forma-1-ből 2016 végén visszavonult korábbi világbajnok, Jenson Button – egyéb elfoglaltságai mellett – 2022-ben a whiskybizniszbe is beszállt, az iparági szakember George Koutsakisszal összefogva megalapította a Coachbuilt márkát.

Ahogy a régi karosszálók (coahbuilders), úgy Buttonék cége is a lehető legszínvonalasabb elemekből rakja össze saját termékét, Skócia öt fő whiskyvidékének legjobb italait felhasználva alkotják meg keverékeiket, melyeket még saját hordóikban is érlelnek.

A Coachbuilt most Button első F1-es csapatával, a Williamsszel fogott össze egy exkluzív kiadás piacra dobásában. Az ital az FW18 az 1996-ban a konstruktőri, valamint Damon Hill-lel az egyéni világbajnokságot is megnyerő autó után, de a 18-as arra is utal, hogy ennyi éves whiskykből készült a keverék, melyet fele-fele arányban korábbi bourbonos és sherrys hordókban érleltek.

Az igen stílusos csomagolást kapó Coachbuilt FW18-ast a hétvégi Brit Nagydíjon, Silverstone-ban leplezik le. A limitált kiadás keretében 3000 palack készül, a 48%-os alkoholtartalmú ital 700 ml-es kiszerelésben lesz elérhető, üvegenként 230 fontos (107 ezer Ft) áron.