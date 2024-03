Az autógyártás és a whiskykészítés két luxusnagyágyúja, az angol Bentley és a skót The Macallan fogott össze, hogy egy igazán különleges italt dobjanak a piacra.

Az alapításának 200. évfordulóját ünneplő főzde a munkáját „hat pillérre” alapozza – az 1543-as adományozású Macallan birtok, a kis méretű réz lepárlótartályok, a kiemelkedő minőségű tölgyhordók, a hordók előkezeléséhez használt, a spanyol Jerezből származó sherrys bor, az ital természetes színe, valamint a mesterségbeli kiválóság –, és a bentley-s whiskynél is visszaköszön ez a szám.

A The Macallan Horizon névre hallgató, különleges megjelenésű, csavart „fészekbe” bújtatott italnál hat, az autógyártónál vagy a whiskykészítőnél használt anyag, elem jelenik meg. Az első a hagyományos prezentációt megkérdőjelező, fektetett üvegpalack – az üveg jelentőségét nem kell magyarázni. A második a palackon körbefutó alumíniumszalag – a Bentley-nél a karosszériaépítésnél elengedhetetlen ez a könnyűfém.

A harmadik, negyedik és ötödik elem egységet alkot, a csavart fészek bélését a legfinomabb, gesztenyeszínre cserzett bőr adja – ilyennel találkozni a luxusautók belterében is –, ezután jön a rézváz, melynek anyagát a The Macallan korábbi lepárlóedényei adták –, végül a whisky érleléséhez használt hordókból – azokból is hat volt – származó tölgy.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Poharanként 1,3 millió ez a luxusautós whisky 1 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 2 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 3 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 5 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 6 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 7 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 9 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 10 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 11 /12 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hatodik alkotó természetesen maga az ital, egy 46,6% alkoholtartalmú – itt is a hatos, naná, hogy szándékosan! – single malt whisky, mely szilvás, meggyes, nyersbőrös és friss zöldfűszeres aromával indít, hogy aztán megjelenjenek a szárított gyümölcsök, a mazsola, valamint a fahéj és a szegfűszeg, utánuk a vanília, a kandírozott ananász, a toffee, végül a keserű csokoládés paradió és a tölgy.

A 700 ml-es kiszerelésű The Macallan Horizon természetesen igen limitált kiadás, a készítőnél és egyes high-end butikokban kapható, palackonként 43 000 fontos, azaz hajszál híján 20 millió forintos áron.