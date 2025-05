Egy friss országos kutatás szerint a hevített dohánytermékek mára stabil helyet foglalnak el a magyar lakosság fogyasztási szokásaiban: a 18–75 évesek 25%-a – azaz megközelítőleg 1,8 millió ember – használ ilyen termékeket valamilyen gyakorisággal. Közülük több mint 1 millió fő rendszeresen, míg 790 ezren alkalmanként fordulnak ezekhez az alternatív dohányzási formákhoz.

A JTI kutatása alapján a hevített dohánytermékeket legnagyobb arányban a 30 év alattiak használják, különösen Budapesten és más nagyvárosokban. Gyakran előfordul a használat továbbá az aktív dolgozók és az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében. A használati szokások között generációs különbségek is megfigyelhetők: „A hulladékmentesség az 50 év felettieknek fontosabb, a 30-asok számára inkább a gyors és kényelmes használat a fő fókusz, a 30 év alattiaknak pedig leginkább az, hogy az illat ne legyen zavaró” – mondta Polyák Emese, a JTI Hungary Zrt. CSR és kommunikációs menedzsere.

A szabadtéri használat a jó idő beköszöntével különösen hangsúlyossá válik. A rendszeres használók 69%-a kertben vagy teraszon, míg 46%-uk munkahelyi környezetben használ hevített dohányterméket. Az alkalmi fogyasztók körében a szórakozóhelyek és vendéglátóhelyek környéke a jellemzőbb helyszín.

A választás során a legfontosabb tényezők az íz (illat) és az ár-érték arány. A rendszeres használók közel fele számára kifejezetten fontos, hogy a termék valódi dohányt tartalmazzon, míg az alkalmi használók nyitottabbak az alternatív összetevőjű termékekre A hevített dohánytermékek szabadtéri használata kapcsán egyre fontosabbá válik az etikus, környezet- és társadalomtudatos hozzáállás. A felhasználók többsége figyel arra, hogy ne hagyjon hulladékot maga után (különösen jellemző ez az 50 év felettiekre, ahol 60% fölött van ez az arány), valamint 10-ből 9 ember körbenéz, hogy nem zavar-e másokat – főként akkor, ha gyermek is van a közelben.

Ugyanakkor csupán 28% kérdezi meg proaktívan, hogy zavarja-e a másikat a termék használata. Pedig ahogy Dr. Kibédi-Varga Katalin, etikett szakértő is hangsúlyozza: „Hevített termékek használata előtt is mindig illene megkérdezni a körülöttünk lévőket: ‘Nem zavar, ha használom?’ Ez nemcsak szabály-, hanem felelősségkérdés is.”

Ez is rámutat arra, hogy bár a többség etikusan viselkedik, van még hova fejlődni a társadalmi normák követésében. Pozitívum ugyanakkor, hogy azok, akik rendszeresen használnak hevített dohánytermékeket, tudatosabbak, és jellemzően jobban alkalmazkodnak a környezetükhöz, mint az alkalmi használók.

Társadalmi célú reklám – Megrendelője a JTI Hungary Zrt. A hevített dohánytermékek fogyasztása károsítja az Ön egészségét és függőséghez vezet.