Az Európai Bizottság és a Magyar Közút együttműködésében megvalósuló Transport Research Arena keretében 69 ország több mint 3000 szakértője érkezett Budapestre, hogy közösen vitassák meg a közlekedéstudomány legfontosabb kérdéseit, kihívásait, és bemutassák előremutató megoldásaikat személyes találkozók, plenáris ülések, valamint több mint 500 előadás keretében.

A Transport Research Arena megnyitóján Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere elmondta: „A közlekedésből származó kibocsátás az éghajlatváltozás egyik legfőbb kiváltó tényezője, az utakon történő balesetek pedig a vezető, nem korhoz köthető haláloknak számítanak. Ezek nem mellékes problémák, hanem központiak. Megoldásukhoz pontosan olyan együttműködésre van szükség, amilyet ezen konferencia útján tudunk kialakítani.” Hozzátette: „Magyarországon mindig is hittünk abban, hogy a mobilitás nem kiváltság, hanem alapjog. Abban, hogy egy 100 vagy 300 fős falu is megérdemli a jó buszközlekedést. Szeretnénk emellett továbbra is kiállni, ezt tovább javítani.”

Amellett, hogy a látogatók személyesen ismerkedhetnek meg például olyan önvezető járművekkel, amik néhány éven belül átformálhatják a közösségi közlekedést, többet megtudhatnak arról is, hogy milyen megoldások kínálkoznak a közlekedéstudomány aktuális nehézségeinek áthidalására: a karbonsemlegesség és a digitális átállás előrendelendítése élvez most prioritást.

„A közlekedés jelenleg teljes átalakuláson megy keresztül, amelyet az automatizálás, a digitalizálás és a fenntartható innováció mozgat. A Transport Research Arena az a hely, ahol Európa találkozik, hogy partnerségeket építsen, megerősítse az együttműködéseket és felgyorsítsa a megvalósítást. A kiállításon – többek között a Transport for Europe standján is – bemutatott több száz kutató, projekt és innovátor révén ez egy remek pillanat arra, hogy az ötleteket tettekre váltsuk, és előre mozdítsuk Európa közlekedési átállását” – jegyezte meg Magda Kopczyńska, az Európai Bizottság DG MOVE szervezetének főigazgatója.

A részletes program itt érhető el.