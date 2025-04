Az indiai-perzsa eredetű, Európába arab közvetítéssel eljutott sakkot immár fél évezrede játsszuk nagyjából ma is ismert formájában, és bár igen „demokratikus”, gyakorlatilag bárki élvezheti komolyabb befektetés nélkül, gondolkodós, stratégiai jellegéből fakadóan mégis elit játék és sport.

Ma aprópénzért is beszerezhető egy-egy, a játékélmény szempontjából ugyanazt nyújtani képes készlet, de mindig is akadtak igen kimunkált, egzotikus anyagokat – az elefántcsonttól a különleges fákig, márványig, fél- vagy igazi drágakövekig, nemesfémekig – alkalmazó, kiemelkedő mesterségbeli tudással készült szettek is.

Ezek alapján talán nem meglepő, hogy a „legluxusabb”, legfejedelmibb autómárka, a Rolls-Royce is előállt most a maga készletével.

A brit gyártónál egy modern, de kézműves munkával készült szettet alkottak, melynek a „Spirit of Ecstasy” figurájával díszített dobozának kinyitása is külön élmény, a nemes bőrrel szegett játékfelület közepén vajpuhán emelkedik ki a titkos tároló – mondhatni úgy nyílik, mint a Rollsok ajtói.

A játéktérre az egyetlen, könnyű érintéssel szétnyíló rejtett fiókokból pakolhatók fel a modern, stilizált, de aprólékos munkával megfaragott-esztergált, acélcsúccsal ellátott, kerámiabevonatú alumíniumbábuk, melyeket a tábla alatt elhelyezett – hat különféle kísérleti változat közül kiválasztott – mágnesek „húznak” pontos helyükre minden egyes lépésnél, a határozottság, a precízió érzését kölcsönözve.

Természetesen maga a tábla is kézzel készül, méghozzá egyedi igény alapján, a megrendelő négyféle, a Roll-Royce autóin is megjelenő bevonat közül választhatnak. Nyilván a bábukra is igaz ez, 13-féle opció áll rendelkezésre.

Talán nem meglepő, hogy a Rolls-Royce sakk-készletének nincs szabott, sőt, úgy általában publikus ára, a komoly érdeklődőkkel, a megrendelőkkel külön-külön egyeztetnek a gyártó emberei.