Noha Sebastian Vettellel is tárgyaltak, végül egy másik Forma-1-es világbajnok, a 2009-ben vb-győztes Jenson Button lett a befutó a Porsche privát hiperautóit az endurance-világbajnokságon (WEC) futtató JOTA-csapat utolsó szabad ülésére.

Miután 2016 végén búcsút intett a királykategóriának, több sorozatban is megfordult, de csak a japán Super GT-sorozatban futott teljes évet; 2018-ban bajnokká is koronázták. Így 2024-ben hosszú évek után először fog teljes éves programot teljesíteni a most 44 éves versenyző.

Button honfitársával, Phil Hansonnal, valamint Oliver Rasmussennel fog osztozni a 38-as rajtszámú autón, míg a 12-es rajtszámú Porsche 963-assal Callum Ilott, Norman Nato és Will Stevens hármasa indulhat az endurance-világbajnokságon.

A WEC 2024-es idénye nyolc fordulóból áll, az elsőt március első hétvégéjén, Katarban rendezik. A csúcskategória kifejezetten erősnek ígérkezik, tekintve, hogy a rekordszámú, összesen 19 egység kilenc különböző márkát (Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Isotta Franchini, Lamborghini, Peugeot, Porsche, Toyota) fog képviselni.