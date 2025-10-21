A Forma-1-ben jövőre 11. csapatként mutatkozik be az amerikai Cadillac. Az alakulat Valtteri Bottas és Sergio Perez tapasztalt párosával vág neki a csúcskategóriának, ám középtávú célja, hogy amerikai pilótát indítson.

Ezzel a céllal igazolták az eddig az IndyCarban szereplő Colton Hertát, akit az F1-re való felkészülés céljával 2026-ra a Forma-2-be szerettek volna bejuttatni. A dolog sikerült, ma bejelentették, hogy Herta jövőre a Hitech versenyzője lesz a szériában. Árulkodó a bejelentéshez csatolt hashtag: “#RoadToF1”, azaz út az F1-be.

A 25 éves versenyző számára nem idegen a Forma-1, már 2021-ben tesztelt a McLarennél, az elmúlt pár évben pedig hírbe hozták már a Sauberrel, az Alpine-nal, valamint a Red Bull kisebbik csapatával is, mielőtt a Cadillac szerződtette volna.

Herta a 2020-as IndyCar-beli bemutatkozása óta a Cadillac F1-es projektjét is de facto működtető-építő Andrettinél vezetett, első idényében a bajnoki 3., 2024-ben a bajnoki 2. helyen zárt az amerikai formaautós csúcsszériában.

Ami a Hitcehet illeti, a csapat 2020 óta szerepel a Forma-2-ben, mások mellett náluk versenyzett Nyikita Mazepin, Liam Lawson, Isack Hadjar, az Alpine-kötődésű észt Paul Aron, idén pedig a Williams, valamint a Ferrari neveltjét, Luke Browningot és Dino Beganovicot küldték pályára.