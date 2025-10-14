A 2021–2022-es haasos szereplést követően Mick Schumacher hiába volt a Mercedes tartalékosa és az Alpine WEC-projektjének erős tagja, nem tudott újabb Forma–1-es versenyülést szerezni.

Valószínűleg ő is leszámolt már az F1-gyel, ezért is vállalt örömmel tesztet az amerikai IndyCar Rahal Letterman Lanigan Racing-csapatánál. A 26 éves német hétfőn vezette az alakulat Dallara-Hondáját az indianapolisi oválon, ahol már délelőtt, néhány kör után a májusi Indy 500-on látott versenytempó közelébe került.

A Schumacher in Indy.🧱 pic.twitter.com/uGfIw3kce4 — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) October 13, 2025

First day in the books.📚 pic.twitter.com/PMqNVx48pL — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) October 13, 2025

„Pillanatnyilag az IndyCar áll legközelebb ahhoz, ahol versenyezni tudnék. Az elmúlt pár évben nyilván az volt a célom, hogy visszakerüljek a Forma–1-be, de nem adódott lehetőség. Viszont szeretnék még formaautóban versenyezni, így ez jó lehetőség számomra” – mondta a tesztről.

Kattints a képre, galéria nyílik!

4 fotó

Schumacher hangsúlyozta, hogy a mostani próba még nem jelenti azt, hogy jövőre az IndyCarban indul.

„Ez mindkét félen múlik. A következő napokban-hetekben átgondolhatjuk a dolgot, meglátjuk, milyen lehetőségek vannak. De egyelőre jól fest a dolog. Egyértelműen érdekelne, szívesen próbát tennék vele. Ha az IndyCart választanám, teljesen el szeretnék köteleződni. Örülök, hogy itt lehetek, örülök, hogy vezethettem az autót. Élvezetes volt. Márpedig szeretném élvezni a versenyzést, szeretném kideríteni, hol érzem magam leginkább otthon” – magyarázta.