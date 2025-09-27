Fogynak az ülések a 2026-os Forma–1-es rajtrácson, és bár még sok a kérdőjel, Mick Schumacher visszatérési esélyei szemmel láthatóan csökkennek. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiának az Alpine jelenthette volna az utolsó mentsvárat, miután a mezőnyhöz új csapatként csatlakozó Cadillac két rutinos pilótának szavazott bizalmat.

Schumacher azonban az endurance-világbajnokságon (WEC) hiába lépett elő a márka húzóemberévé, a közelmúltban Flavio Briatore egyértelműen megnevezte, kik közül kerülhet ki Pierre Gasly jövő évi csapattársa, és a 26 éves német nem szerepel az esélyesek listáján. Ezzel az utolsó ajtó is bezárulhat előtte, ráadásul jó ideje a német maradása sem vehető biztosra az Alpine-nál.

A következő hónapban viszont egy újabb szériában, nevezetesen az IndyCarban próbálhatja ki magát: október 13-án a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLLR) csapatával fog tesztelni a legendás indianapolisi pálya épített változatán. A RACER értesülései szerint a teszt nem jár további kötelezettségekkel, ugyanakkor mindkét fél bízik abban, hogy 2026-ban lesz folytatása a közös történetnek.

Say hello to @indycar, Mick! 👋



Mick Schumacher is set to test an INDYCAR for the first time with Rahal Letterman Lanigan Racing at Indianapolis Motor Speedway.



Read More ➡️ https://t.co/rp6KuWlbCi pic.twitter.com/PV5zab5rfr — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) September 26, 2025

„Nagyon várom, hogy részt vehessek az első IndyCar-tesztemen” – fogalmazott az új lehetőség kapcsán Schumacher. „Nagyon köszönöm az RLLR-nek ezt a lehetőséget, ahogyan azt is, hogy ezt az autót Indianapolisban, egy olyan pályán próbálhatom ki először, aminek már komoly történelme van, és ahol korábban az édesapám is versenyzett.”

Jay Frye, a háromszoros IndyCar-bajnok és 1986-os Indy 500-győztes Bobby Rahal által alapított gárda nemrégiben kinevezett elnöke szerint „ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy két legendás motorsport-családot hozzon össze”.

Mick Schumacher a 2021-es és a 2022-es szezonban összesen 43 F1-es versenyen indult a Haasszal, ám Forma–2-es bajnokként egy hatodik, illetve egy nyolcadik hely számít a legjobb, egyben egyedüli pontszerző eredményeinek. Miután elveszítette az ülését az amerikai istállónál, a Mercedeshez szegődött tartalékpilótának, mielőtt az Alpine WEC-programjához csatlakozott volna a 2024-es idény elején.