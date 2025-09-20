A 2025-ös Forma-1-es szezon kétharmadánál lényegében már eszünkbe se jut egy olyan újoncversenyző neve, akit nagyon hamar lecserélt a csapata. Jack Doohanről van szó, akit az Alpine hat futam után ültetett kispadra, és ültette autójába Franco Colapintót. Az argentin – noha 2024-ben a Williamsszel ígéretesen ment – egyelőre nem váltotta meg a világot, és fel-felmerült, hogy neki sem lesz sokáig maradása a Flavio Briatore nevével fémjelzett alakulatnál.

Az olasz szakember – aki nemrég tért vissza tanácsadói szerepkörébe – korábban nyíltan beszélt arról, hogy az idei egyfajta pilótakísérletezős év lehet az Alpine-nál, és ha kell, több embert is kipróbálnak, hogy megtalálják a megfelelő társat a csapat vezérének kikiáltott Pierre Gasly mellé.

Végül ez a folyamat nem a nagydíjhétvégéken zajlott (legalábbis eddig), ám így is leszűkült azon pilóták köre, akik szóba jöhetnek, mint az Alpine 2026-os állandó versenyzője – természetesen Gasly mellett.

A cikk elején említett Doohan már nincs köztük.

Ezt maga Briatore erősítette meg, amikor a The Race-nek adott interjújában elmondta, hogy Colapinto, illetve a tartalékversenyző Paul Aron között fog eldőlni a jövő évi ülés sorsa. Ez értelemszerűen azt is eredményezi, hogy az Alpine-kapcsolatokkal rendelkező Mick Schumachert sem érdemes beleképzelni az enstone-iak F1-es autójába.

Briatore elárulta, számára mindegy, ki ül majd az Alpine-ba, a döntésben a teljesítmény és a potenciál játszanak csak szerepet. Ez eltér attól, amit maga a szakember korábban sokszor megtapasztalt, amikor „a fél mezőnyt menedzselte”, hiszen akkor érdeke is fűződött ahhoz, hogy egy-egy pilóta jó állást kapjon. „Egyedül az számít, hogy az elérhető legjobb pilótát hozzuk a csapathoz és végezze a legjobb munkát. Ennyire egyszerű. Kell még egy-két verseny, hogy lássam, most őszintén szólva még nem tudom, melyikőjüket válasszam” – mondta.