Az Alpine-tól az idei Miami Nagydíj után távozott a nagyjából egy évvel ezelőtt kinevezett csapatfőnök, a Hitech-istállóval az alacsonyabb szériákban nevet szerzett brit szakember, miután napvilágra került, hogy testvérét komoly pénzügyi visszaélések gyanújával tartóztatták le.

A francia csapat vezetését informálisan a korábbi csapatfőnök, a 2024-ben vezető tanácsadóként visszatért Flavio Briatore vette át, ám mostanra megvan a hivatalos utód is.

A hétvégi Forma-1-es Brit Nagydíj előtt bejelentették, hogy az Alpine ügyvezetői – értsd: csapatfőnöki – posztjára Steve Nielsen kerül, a munkát szeptember 1-jén veszi majd fel.

A brit szakember hatalmas tapasztalattal rendelkezik, nagyjából 40 évvel ezelőtt került a Forma-1-be, az évtizedek alatt dolgozott a Lotusnál, Tyrrellnél, a Benettonnál, majd sportigazgatóként ott volt akkor is, amikor Renault név alatt Fernando Alonsóval bajnoki sikereket ért el az enstone-i alakulat. Nielsen a Caterhamnél, a Toro Rossónál, majd a Williamsnél is megfordult, az utóbbi években – 2023-ig – pedig a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) formaautós/F1-es agytrösztjének tagja volt különböző címeken.

A „hazatérő” szakember mellett az Alpine két másik igazolást is bejelentett: a korábban is náluk dolgozó, majd a Ferrarinál is alkalmazott Kris Midgley-t aerodinamikai főnökként, míg marketingvezetőként Guy Martint vette fel.

Az Alpine 11 forduló után épp 11 ponttal az utolsó a konstruktőri bajnokságban, a legközelebbi rivális, a Sauber 26 ponttal a 9. A csapatnál a tapasztalt Pierre Gasly hozta a pontokat, mellette előbb Jack Doohan, majd Franco Colapinto vezetett. A francia alakulat az idény végén elbúcsúztatja hagyományos motorszállítóját, a Renault-t, 2026-tól a Mercedes erőforrásaival indul.