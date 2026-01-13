Heteken belül pályára gurul minden 2026-os Forma-1-es autó, szép lassan pedig azt is megtudjuk, hogyan fognak kinézni, illetve milyen színekben látjuk őket. Eleinte egyiket sem végleges festéssel látjuk, ugyanis előírták, hogy a barcelonai shakedownra, vagyis az első, zárt kapus tesztre (január 26‒30.) minden istállónak készítenie kell egy olyan dizájnt, mely eltér a véglegestől.

Korábban a Williams már megszavaztatta az övét, a következő delikvens pedig a Cadillac volt, amelyik előrukkolt barcelonai dizájnjával. Az amerikai istálló, mely Valtteri Bottasszal és Sergio Perezzel vág neki első szezonjának, egy tradicionálisabb, monokróm mintázatot villantott kétféle fekete árnyalattal, a motorborításon egy hatalmas Cadillac-emblémával.

Cadillac unveil their special livery for the pre-season Barcelona Shakedown! 🎨👀



This one-off monochrome design features the names of the founding members of the team, displayed on the nose, ahead of their 2026 livery being unveiled on February 8 👊#F1 pic.twitter.com/rqQ5hyxKNw — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

A kiadott fotókon az is látható, hogy az első orrkúpon nevek olvashatóak, mégpedig azon személyeké, akik hozzátettek a csapat megalapításához, dolgozzanak akár az Egyesült Államokban, akár az Egyesült Királyságban található központban.

Természetesen a közzétett autó még nem a Cadillac 2026-os versenygépe. Azt leghamarabb a barcelonai teszten láthatjuk, míg a 2026-os igazi festésüket február 8-án fogják bemutatni.