Heteken belül pályára gurul minden 2026-os Forma-1-es autó, szép lassan pedig azt is megtudjuk, hogyan fognak kinézni, illetve milyen színekben látjuk őket. Eleinte egyiket sem végleges festéssel látjuk, ugyanis előírták, hogy a barcelonai shakedownra, vagyis az első, zárt kapus tesztre (január 26‒30.) minden istállónak készítenie kell egy olyan dizájnt, mely eltér a véglegestől.

Korábban a Williams már megszavaztatta az övét, a következő delikvens pedig a Cadillac volt, amelyik előrukkolt barcelonai dizájnjával. Az amerikai istálló, mely Valtteri Bottasszal és Sergio Perezzel vág neki első szezonjának, egy tradicionálisabb, monokróm mintázatot villantott kétféle fekete árnyalattal, a motorborításon egy hatalmas Cadillac-emblémával.

A kiadott fotókon az is látható, hogy az első orrkúpon nevek olvashatóak, mégpedig azon személyeké, akik hozzátettek a csapat megalapításához, dolgozzanak akár az Egyesült Államokban, akár az Egyesült Királyságban található központban.

Megmutatta az új F1-es csapat első autófestését 1

Természetesen a közzétett autó még nem a Cadillac 2026-os versenygépe. Azt leghamarabb a barcelonai teszten láthatjuk, míg a 2026-os igazi festésüket február 8-án fogják bemutatni.

Megmutatta az új F1-es csapat első autófestését 2
