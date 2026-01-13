Kissé az lehet az ember érzése, hogy a Forma-1 meg sem állt azóta, hogy Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet 2025 utolsó futamán, az Abu-dzabi Nagydíjon. Nem olyan meglepő, hogy ezt érezzük, hiszen ez a legrövidebb F1-es holtszezon a maga 91 napjával, ráadásul ebben három teszt, valamint autóbemutatók hada is lesz, így tényleg alig lehet fújni az F1 nélkül.
A csapatok teljesen új alapokra építkeznek, több istálló új partnerekkel vág bele a sportág következő korszakába. Ilyenkor talán a legnehezebb megtippelni, hogy ki lehet a jövő évi szezon esélyese. Csak találgatni lehet, ki lesz a 2026-os bajnok, a válaszokat pedig számos indokkal alá lehet támasztani – más kérdés, hogy az érvek mennyire állnak ilyenkor erős lábakon.
A fogadóirodák azonban beárazták, valamint folyamatosan árazzák a mezőnyt, különböző oddsokat adva a világbajnoki sikerekre. Ilyenkor ezeket a szorzókat az esetlegesen kiszivárgó hírek mellett még a fogadók is nagyobb mértékben tudják befolyásolni a nagyobb volumenű tétekkel. De lássuk, kit mennyire tartanak esélyesnek cikkünk megjelenésekor!
Ki lesz az egyéni bajnok?
|Max Verstappen
|3,25
|George Russell
|3,75
|Lando Norris
|5
|Oscar Piastri
|9
|Fernando Alonso
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|13
|Charles Leclerc
|23
|Lewis Hamilton
|40
|Carlos Sainz
|50
|Lance Stroll
|100
|Pierre Gasly
|100
|Alexander Albon
|100
|Oliver Bearman
|100
|Isack Hadjar
|100
|Nico Hülkenberg
|150
|Valtteri Bottas
|200
|Sergio Perez
|200
|Liam Lawson
|200
|Esteban Ocon
|200
|Franco Colapinto
|200
|Gabriel Bortoleto
|200
|Arvid Lindblad
|200
Ki lesz a konstruktőri bajnok?
|McLaren
|2,35
|Mercedes-Benz
|2,35
|Ferrari
|7
|Red Bull
|11
|Aston Martin
|15
|Audi
|21
|Williams
|40
|Alpine
|40
|Racing Bulls
|100
|Haas
|100
|Cadillac
|200
Úgy tűnik, hogy a fogadóirodák leginkább a McLaren és a Mercedes-Benz mérnökeiben bíznak leginkább az új autók építése terén, de mintha ez kevés lenne Max Verstappen egyéni képességei ellen.