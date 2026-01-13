Kissé az lehet az ember érzése, hogy a Forma-1 meg sem állt azóta, hogy Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet 2025 utolsó futamán, az Abu-dzabi Nagydíjon. Nem olyan meglepő, hogy ezt érezzük, hiszen ez a legrövidebb F1-es holtszezon a maga 91 napjával, ráadásul ebben három teszt, valamint autóbemutatók hada is lesz, így tényleg alig lehet fújni az F1 nélkül.

A csapatok teljesen új alapokra építkeznek, több istálló új partnerekkel vág bele a sportág következő korszakába. Ilyenkor talán a legnehezebb megtippelni, hogy ki lehet a jövő évi szezon esélyese. Csak találgatni lehet, ki lesz a 2026-os bajnok, a válaszokat pedig számos indokkal alá lehet támasztani – más kérdés, hogy az érvek mennyire állnak ilyenkor erős lábakon.

A fogadóirodák azonban beárazták, valamint folyamatosan árazzák a mezőnyt, különböző oddsokat adva a világbajnoki sikerekre. Ilyenkor ezeket a szorzókat az esetlegesen kiszivárgó hírek mellett még a fogadók is nagyobb mértékben tudják befolyásolni a nagyobb volumenű tétekkel. De lássuk, kit mennyire tartanak esélyesnek cikkünk megjelenésekor!

Ki lesz az egyéni bajnok?

Max Verstappen 3,25 George Russell 3,75 Lando Norris 5 Oscar Piastri 9 Fernando Alonso 12 Andrea Kimi Antonelli 13 Charles Leclerc 23 Lewis Hamilton 40 Carlos Sainz 50 Lance Stroll 100 Pierre Gasly 100 Alexander Albon 100 Oliver Bearman 100 Isack Hadjar 100 Nico Hülkenberg 150 Valtteri Bottas 200 Sergio Perez 200 Liam Lawson 200 Esteban Ocon 200 Franco Colapinto 200 Gabriel Bortoleto 200 Arvid Lindblad 200

Ki lesz a konstruktőri bajnok?

McLaren 2,35 Mercedes-Benz 2,35 Ferrari 7 Red Bull 11 Aston Martin 15 Audi 21 Williams 40 Alpine 40 Racing Bulls 100 Haas 100 Cadillac 200

Úgy tűnik, hogy a fogadóirodák leginkább a McLaren és a Mercedes-Benz mérnökeiben bíznak leginkább az új autók építése terén, de mintha ez kevés lenne Max Verstappen egyéni képességei ellen.