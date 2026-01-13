Kissé az lehet az ember érzése, hogy a Forma-1 meg sem állt azóta, hogy Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet 2025 utolsó futamán, az Abu-dzabi Nagydíjon. Nem olyan meglepő, hogy ezt érezzük, hiszen ez a legrövidebb F1-es holtszezon a maga 91 napjával, ráadásul ebben három teszt, valamint autóbemutatók hada is lesz, így tényleg alig lehet fújni az F1 nélkül.

A csapatok teljesen új alapokra építkeznek, több istálló új partnerekkel vág bele a sportág következő korszakába. Ilyenkor talán a legnehezebb megtippelni, hogy ki lehet a jövő évi szezon esélyese. Csak találgatni lehet, ki lesz a 2026-os bajnok, a válaszokat pedig számos indokkal alá lehet támasztani – más kérdés, hogy az érvek mennyire állnak ilyenkor erős lábakon.

A fogadóirodák azonban beárazták, valamint folyamatosan árazzák a mezőnyt, különböző oddsokat adva a világbajnoki sikerekre. Ilyenkor ezeket a szorzókat az esetlegesen kiszivárgó hírek mellett még a fogadók is nagyobb mértékben tudják befolyásolni a nagyobb volumenű tétekkel. De lássuk, kit mennyire tartanak esélyesnek cikkünk megjelenésekor!

Ki lesz az egyéni bajnok?

Max Verstappen 3,25
George Russell 3,75
Lando Norris 5
Oscar Piastri 9
Fernando Alonso 12
Andrea Kimi Antonelli 13
Charles Leclerc 23
Lewis Hamilton 40
Carlos Sainz 50
Lance Stroll 100
Pierre Gasly 100
Alexander Albon 100
Oliver Bearman 100
Isack Hadjar 100
Nico Hülkenberg 150
Valtteri Bottas 200
Sergio Perez 200
Liam Lawson 200
Esteban Ocon 200
Franco Colapinto 200
Gabriel Bortoleto 200
Arvid Lindblad 200

Ki lesz a konstruktőri bajnok?

McLaren 2,35
Mercedes-Benz 2,35
Ferrari 7
Red Bull 11
Aston Martin 15
Audi 21
Williams 40
Alpine 40
Racing Bulls 100
Haas 100
Cadillac 200

Úgy tűnik, hogy a fogadóirodák leginkább a McLaren és a Mercedes-Benz mérnökeiben bíznak leginkább az új autók építése terén, de mintha ez kevés lenne Max Verstappen egyéni képességei ellen.  

Szerinted ki lesz a 2026-os egyéni világbajnok a Forma-1-ben?
Lando Norris
11% (2)
Max Verstappen
26% (5)
Oscar Pisatri
0% ()
George Russell
42% (8)
Charles Leclerc
11% (2)
Lewis Hamilton
5% (1)
Fernando Alonso
5% (1)
Más valaki nyeri meg
0% ()
