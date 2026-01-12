Noha a Ferrari már decemberben teljesítette a 2026-os töréstesztet, nemrég pedig azt is közölték, mi lesz az idei Forma-1-es versenygép neve, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden a terv, de legfőképp a menetrend szerint alakul. Olasz források, élen az Autoracer nevű szaklappal úgy tudják, Maranellóban kisebbfajta káosz uralkodik.

A riport szerint az SF-26 kasztnija kapcsán felmerülő kérdések végére csak nemrég került pont, ami azért érdekes, mert ez az egyik első dolog az autók tervezésénél, ami el szokott dőlni. A lap forrásai arról számoltak be, hogy az autóépítési menetrend csúszik, melynek az is jele lehet, hogy sem a Ferrari motorját nem indították még be, és még képrészletet sem közöltek róla, szemben más gyártókkal – beleértve az újonnan jövő Audit és a hivatalos gyári háttérrel visszatérő Hondát.

A Ferrarinak iparkodnia kell hát, ugyanis január 23-ára tervezték autójuk bejáratással egybekötött bemutatását, 26-án pedig már Barcelonában, a zárt kapus F1-es teszten lesz jelenésük.

A 2026-os bemutatók dátumai