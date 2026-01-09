Szinte alig lett vége a 2025-ös Forma-1-es szezonnak, máris nyakunkon a 2026-os, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy az első fecske már a pályán van az Audi képében.

A Forma-1-es szereplők a nem túl hosszú téli álom után máris ébredeznek, és lényegében minden napra jut valami apró újdonság az előttünk álló szezon kapcsán. Most a Ferrari gondoskodott erről azzal, hogy bejelentették, 2026-os versenygépük az SF-26 nevet viseli majd.

A névadás annak fényében nem volt meglepő, hogy 2023-ban és 2024-ben is az SF előtag után az aktuális szezonra utaló kétjegyű szám szerepelt. Mérget azonban nem lehetett venni arra, hogy ez a hagyomány folytatódik, tekintve, hogy 2022-ben F1-75, 2021-ben SF21, 2020-ban SF1000, 2019-ben pedig SF90 volt a neve az aktuális maranellói versenygépnek.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc a 2026-os autótól minden bizonnyal többet vár, mint amit elődjével elértek: a konstruktőri negyedik hely mellett Hamiltonnak mindössze egyetlen sprintgyőzelemmel, Leclerc-nek pedig egy pole-pozícióval és hét dobogóval kellett beérnie.

Mi lesz a 2026-os autók kódneve?