A Sauber felvásárlásával az Audi a 2026-os nagy szabályváltozási csomaggal egy időben saját gyári csapatot indít a Forma-1-ben, a négykarikás márka a házi fejlesztésű erőforrásával lép majd a pályára.
Sőt, már pályára is lépett, hiszen a január 20-i, berlini hivatalos bemutató előtt már a ma, pénteken, Barcelonában megfuttatják az R26-ost a szabályok által engedett forgatás keretében. Papíron filmezés, de a csapat nyilvánvalóan arra használja a legfelejebb 200 km-es, a Pirelli extra kemény demógumijain teljesíthető futást, hogy megejtségk az autó ún. shakedownját, azaz bejáratását.
Az esemény ugyan nem nyilvános, de a pálya környékén akad szemfüles F1-rajongó, akinek sikerült már videót készítenie az egyelőre puszta fekete karbonban köröző Audiról.
La prima monoposto 2026 e’ Audi che sta girando al Montmelo’. #F1 #AudiF1 #ShakeDown pic.twitter.com/5sNcSE2Bx9
— RobertoF1 (@robertofunoat) January 9, 2026
New Footage of the Audi Testing in Barcelona ‼️🚨#f1 #Audi pic.twitter.com/dF0ttx8ttV
— Nuri Sha W 🇩🇪 (@VettelNerd) January 9, 2026