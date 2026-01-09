A Sauber felvásárlásával az Audi a 2026-os nagy szabályváltozási csomaggal egy időben saját gyári csapatot indít a Forma-1-ben, a négykarikás márka a házi fejlesztésű erőforrásával lép majd a pályára.

Sőt, már pályára is lépett, hiszen a január 20-i, berlini hivatalos bemutató előtt már a ma, pénteken, Barcelonában megfuttatják az R26-ost a szabályok által engedett forgatás keretében. Papíron filmezés, de a csapat nyilvánvalóan arra használja a legfelejebb 200 km-es, a Pirelli extra kemény demógumijain teljesíthető futást, hogy megejtségk az autó ún. shakedownját, azaz bejáratását.

Az esemény ugyan nem nyilvános, de a pálya környékén akad szemfüles F1-rajongó, akinek sikerült már videót készítenie az egyelőre puszta fekete karbonban köröző Audiról.