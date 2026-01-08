A Forma-1-es mezőny a 2026-os szezonra 11 csapatosra bővül, igaz, ez a Cadillac beszállásával történik majd, ugyanakkor a Sauber átvétele után az Audi is gyakorlatilag teljesen új szereplőként lép majd be.

A négykarikás német márka szerdán közölte, hogy központjukban már december 19-én megtörtént a vadonatúj, saját fejlesztésű erőforrásuk első, kasztniba épített beindítása, ami önmagában is igen komoly mérföldkő egy-egy szezonkezdet előtt, ám az Audi ennél is tovább megy: január 9-én, azaz most pénteken már pályára is küldik az autójukat, írja az F1i.com.

Holnap a Circuit de Catalunya in Barcelonán forgatási nap keretében máris meghajtják az R26-ost. Papíron – a szabályok szerint – csakis maximum 200 kilométeres, a Pirelli különleges, legkeményebb demóabroncsain teljesítendő filmezésről van szó, de a kasztni és az erőforrás, valamint az egyéb rendszerek együttműködésének tesztelése szempontjából így is felbecsülhetetlen értékű lesz az első pályás futás, az ún bejáratás (shakedown).

Az új csapat versenyautóját – elvileg már a végleges festéssel – január 20-án leplezik le egy berlini eseményen (a Red Bull-csapatok, valamint a Haas bemutatója után), a közös, de nem sajtónyilvános első teszt január 26-án kezdődik Barcelonában. Az Audinál a Sauber 2025-ös párosa, azaz a veterán Nico Hülkenberg és a tavaly bemutatkozott Gabriel Bortoleto vezet majd idén is.

A jelenlegi információk alapján az Audi után a Ferrari lesz a második csapat, amely pályára küldi 2026-os autóját, Lewis Hamilton és Charles Leclerc a január 23-i bemutató keretében a fioranói házi pályán vezeti is az új modellt.