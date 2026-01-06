Hihetetlen, de nem egészen két hét múlva már Barecolában tesztelik a 2026-os autóikat a Forma-1-es csapatok, ez egyben azt is jelenti, hogy jön a bemutatók időszaka.

A McLaren kivételével már minden csapat közölte a maga dátumát, ám ma a Haas módosítást jelentett be, az eredeti, január 23-i időpontot négy nappal előbbre, 19-ére hozták előre.

A továbbra is a Ferrari motorjait használó, de a Toyotával egyre szorosabban együttműködő alakulat épp az Alpine és a Ferrari bemutatója miatt változtatott, hiszen az enstone-iak és a maranellóiak is 23-át választották, ráadásul Lewis Hamilton és Charles Leclerc aznap a fioranói házi tesztpályán vezet is majd, így rájuk irányul majd a figyelem.

Heading out earlier than expected to avoid the traffic… VF-26 incoming 🤩🇺🇸#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/zkj0fxkbmo — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 6, 2026

A Haas szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy a torlódást akarták elkerülni, ezért már pontosan két hét múlva megtartják a maguk szezonindítóját, igaz, 19-én még csak számítógépes rendereken láthatjuk majd a VF-26-ost, fizikai valójában csak az amúgy nem sajtónyilvános barcelonai tesztről a csapat vagy az F1 által kiadott anyagokon tűnhet majd fel.

A 2026-os bemutatók dátumai