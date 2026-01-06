Hihetetlen, de nem egészen két hét múlva már Barecolában tesztelik a 2026-os autóikat a Forma-1-es csapatok, ez egyben azt is jelenti, hogy jön a bemutatók időszaka.

A McLaren kivételével már minden csapat közölte a maga dátumát, ám ma a Haas módosítást jelentett be, az eredeti, január 23-i időpontot négy nappal előbbre, 19-ére hozták előre.

Előrébb hoztak egy Forma-1-es bemutatót 1
Ekkor érkezik a 2026-os idény F1-es favoritja
Sokan úgy vélik, a Mercedesé lehet az új F1-es korszak…

A továbbra is a Ferrari motorjait használó, de a Toyotával egyre szorosabban együttműködő alakulat épp az Alpine és a Ferrari bemutatója miatt változtatott, hiszen az enstone-iak és a maranellóiak is 23-át választották, ráadásul Lewis Hamilton és Charles Leclerc aznap a fioranói házi tesztpályán vezet is majd, így rájuk irányul majd a figyelem.

A Haas szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy a torlódást akarták elkerülni, ezért már pontosan két hét múlva megtartják a maguk szezonindítóját, igaz, 19-én még csak számítógépes rendereken láthatjuk majd a VF-26-ost, fizikai valójában csak az amúgy nem sajtónyilvános barcelonai tesztről a csapat vagy az F1 által kiadott anyagokon tűnhet majd fel.

A 2026-os bemutatók dátumai

  • Red Bull: január 15.
  • Racing Bulls: január 15.
  • Haas: január 19.
  • Audi: január 20.
  • Mercedes: január 22.
  • Alpine: január 23.
  • Ferrari: január 23.
  • Williams: február 3.
  • Cadillac: február 8.
  • Aston Martin: február 9.
Előrébb hoztak egy Forma-1-es bemutatót 2
Ezeket tanuld meg a 2026-os F1-szezonra
Újabb változások a nagy szabályváltozás előtt: a Forma-1 elmagyarázta, melyik új dolog mit jelent majd a 2026-ban…
Előrébb hoztak egy Forma-1-es bemutatót 3
Erre figyelj, ha hosszabb útra indulsz autóval
Nincs annál jobb, amikor autóba ülve felfedezhetünk egy-egy…