A világ legnagyobb autógyártója a Hondához és a BMW-hez hasonlóan a 2008-2009-as pénzügyi válság idején távozott a Forma-1-ből (2009 végén), ám úgy tűnik, a japán márka – több lépésben ugyan, de – a visszatérésen dolgozik.

A Toyota, még pontosabban motorsportrészlege, a raliban és a hosszútávú versenyzésben igen sikeres Toyota Gazoo Racing (TGR) 2024 őszén lépett partnerségre az amúgy a Ferrari erőforrásait használó és az olaszokkal műszaki partnerségben álló Haas-csapattal, kezdetben a hátsó szárnyon megjelent branding és bizonyos műszaki konzultáció, mérnökcsere szintjén, valamint a korábbi (2023-as) F1-es modellek tesztvezetési programjában (TCP – testing of previous cars).

2026-ra szintet lép az együttműködés: miután a Haas bő három közös év után elbúcsúztatja a névadó szponzorát, a pénzügyi szolgáltató MoneyGramet, annak helyére a Toyota lép, nevére veszi az amerikai alakulatot.

A jövő évtől a Haas hivatalos neve TGR Haas F1 Team lesz, ezzel párhuzamosan az idén japán, Toyota-kötődésű versenyzőknek 14 napot biztosító TPC-programot is átkeresztelik TGR Haas Driver Development Programra.

A felek a mostani bejelentésben méltatták az eddigi együttműködést, ám mélyebb műszaki partnerségről nem ejtettek szót – ezzel együtt nem lepődnénk meg, ha a színfalak mögött a Toyotánál legalábbis fontolgatnák a későbbi motorgyártói szerepvállalást is, és/vagy akár a komolyabb bradinget, hiszen épp nemrég állították át Lexus almárkájukat az “innovatív, elérhető luxus” irányába, valamint Century néven valódi luxusmárkát is alapítottak – bármelyiknek jól jöhet az F1 által nyújtott marketingérték.

