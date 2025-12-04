A világ legnagyobb autógyártója a Hondához és a BMW-hez hasonlóan a 2008-2009-as pénzügyi válság idején távozott a Forma-1-ből (2009 végén), ám úgy tűnik, a japán márka – több lépésben ugyan, de – a visszatérésen dolgozik.

A Toyota, még pontosabban motorsportrészlege, a raliban és a hosszútávú versenyzésben igen sikeres Toyota Gazoo Racing (TGR) 2024 őszén lépett partnerségre az amúgy a Ferrari erőforrásait használó és az olaszokkal műszaki partnerségben álló Haas-csapattal, kezdetben a hátsó szárnyon megjelent branding és bizonyos műszaki konzultáció, mérnökcsere szintjén, valamint a korábbi (2023-as) F1-es modellek tesztvezetési programjában (TCP – testing of previous cars).

2026-ra szintet lép az együttműködés: miután a Haas bő három közös év után elbúcsúztatja a névadó szponzorát, a pénzügyi szolgáltató MoneyGramet, annak helyére a Toyota lép, nevére veszi az amerikai alakulatot.

Búcsú a MoneyGramtől

After three and a half years of successful partnership, we head into our final Grand Prix weekend racing as MoneyGram Haas F1 Team. Thank you to everyone at MoneyGram for the incredible support and true partnership, it’s been an amazing ride.#HaasF1 #F1 | @MoneyGram pic.twitter.com/03CrycEQTM — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2025

A jövő évtől a Haas hivatalos neve TGR Haas F1 Team lesz, ezzel párhuzamosan az idén japán, Toyota-kötődésű versenyzőknek 14 napot biztosító TPC-programot is átkeresztelik TGR Haas Driver Development Programra.

A felek a mostani bejelentésben méltatták az eddigi együttműködést, ám mélyebb műszaki partnerségről nem ejtettek szót – ezzel együtt nem lepődnénk meg, ha a színfalak mögött a Toyotánál legalábbis fontolgatnák a későbbi motorgyártói szerepvállalást is, és/vagy akár a komolyabb bradinget, hiszen épp nemrég állították át Lexus almárkájukat az “innovatív, elérhető luxus” irányába, valamint Century néven valódi luxusmárkát is alapítottak – bármelyiknek jól jöhet az F1 által nyújtott marketingérték.