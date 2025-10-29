A Toyota a most zajló Japán Mobilitási Kiállítás (Japan Mobility Show) apropóján bemutatta új vízióját, mely többek között két új önálló(suló) márka megjelenését is jelenti.

A japán óriás, a Toyota Motor Corporation (TMC) a Mobility for All (mobilitás mindenkinek) filozófiája jegyében tisztázta le márkái pozicionálását és szerepét.

Century – japán csúcsluxus

A legfőbb hír, hogy az eddig a Toyota márka csúcsmodelljének számító, a császári család által is használt Century modellcsalád – 2023 óta a limuzin mellett SUV-ként is létezik – közel hat évtized után teljesen önálló, a Lexus fölé pozicionált luxusmárkává válik. A cégvezér Tojoda Akio lényegre törő egyszerűséggel így fogalmazta meg a Century márka lényegét: „A csúcsok csúcsa, minden darab egyedi”, emellett „a következő 100 év megteremtéséről szól”.

Az eredetileg 1967-ben megjelent luxus-Toyotán már annak idején is főnixes emblémák voltak, 1997 óta pedig nem is szerepel az autókon a Toyota felirat ‒ a főnix viszont új értelmet nyer, hiszen az önállósodással újjászületik a Century.

Az első Century, valamint ma forgalmazott utódai, a limuzin és az SUV ‒ kattints a képre!

21 fotó

Ahogy a brit Rolls-Royce-nál és Bentley-nél, a Centurynél is a klasszikus (japán) kézműves mesterséget ötvözik a kortárs dizájnnal, minden egyes példányt egyedi vásárlói igények alapján, „végtelen” anyag- és színválasztékkal, kézi munkával gyártanak majd le egy erre a célra kialakított, kis volumenű gyártósoron. Ide a Toyota-csoport legjobb gyártósori munkásai kerülnek, a szakértők öt hónapos képzésen vesznek részt, amely egy sor gyakorlati értékelésből és egy 200 kérdéses írásbeli tesztből áll. A Century SUV gyártósorán például csak 40 ember dolgozik.

Az önálló Centuryt a Rolls-Royce Phantom Coupe ellenfelének tekinthető Coupe Concept tanulmánnyal vezetik elő, amely a főnixes tematikát követve Flare Orange, azaz lángnarancs ‒ 60 rétegű, nedves csiszolású ‒ fényezést kapott. A külön típusnév nélküli új modell nem leváltja, hanem hármassá bővíti a kínálatot, azaz marad a limuzin és az SUV is.

Kattints a képre, galéria nyílik!

33 fotó

Lexus – luxus mindenkinek

A Toyota-konszern eddigi csúcsmárkája, a Lexus sem veszíti el létjogosultságát, épp ellenkezőleg, az elképzelés szerint a formális, csúcsluxus Century megjelenésével nagyobb kísérletezési szabadságot, innovációs teret kap, ráadásul a továbbra is a magas minőséget képviselő autók mellett egyéb termékeket és élményeket is kínál majd. Marad a „senkit sem utánozunk” hitvallása, az új kísérletező hozzáállást pedig a „Discover” (magyarra fordítva: „Fedezze fel!”) nevű filozófia, na és a most leleplezett új, hatkerekű Lexus LS Concept, valamint a Coupe, Micro és Sport tanulmányok húzzák alá.

Az LS zászlóshajó szedán felépítésével szakítva a tanulmány egy hatkerekű, sofőrös járművet takar, amelynek nevében az S nem a szedán rövidítése, hanem a „space” (tér) szót takarja, utalva a személyes tér által nyújtott szabadságra.

Kattints a képre, galéria nyílik!

35 fotó

GR – még inkább grrrr!

Az eddig a Toyota sportos(ított) modelljeit jelentő GR – Gazoo Racing, a márka motorsport-tevékenységeit vivő részlege – is önálló márkává válik, de ennek részleteiről csak 2026 januárjában árulnak el többet.

Toyota

Az anyamárka a minden hajtási módot – a belső égésű motoroktól a hibrideken, plug-in hibrideken, tisztán elektromos, illetve hidrogénhajtásig – lefedni kívánó kínálatának folyamatos, a különböző piacok igényeit lefedő frissítése és bővítése mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a Mobility for Allra.

A hagyományos közúti közlekedés terén a minden idők legnagyobb számban értékesített személyautója, a Corolla jövőjét bemutató tanulmányt lepleztek le, a Corolla Conceptről itt írunk bővebben.

A tömegmodell következő generációját előlegező tanulmány mellett lerántották a leplet az IMV Originről is, ez egy, az elsősorban a kevésbé fejlett, leginkább afrikai piacokra szánt, szándékoltan egyszerű, helyi szinten összeszerelhető, saját igényekre szabható mini-teherszállítót jelent. Az ázsiai, közel-keleti és latin-amerikai piacokra szánják a Land Cruiser FJ-t. Újabb változatokkal bővül a pontosan két évvel ezelőtt bemutatott Kayoi-bako többcélú kisfurgon kínálata, az L verziót robottaxis célokra szánják, míg az XL a nagyobb rakományokat viheti majd.

9 fotó

A mozgásukban korlátozottakat kiszolgálni, segíteni hivatott Me széria is új tanulmányokkal bővül: a négylábú Walk Me a lépcsőzés nehézségét iktatja ki, a Challenge Me egy terepalkalmassággal bíró, lépcsőmászásra is képes elektromos kerekesszék, míg a Boost Me egy kétkerekű szék, mely a sportolásban segíti a hátrányban lévőket.

Daihatsu

A Century, a Lexus, a GR, a Toyota mellett az ötödik márka, a Daihatsu kapcsán nem tettek külön bejelentést, az feltehetően marad, ami eddig is volt: a megfizethető, egyszerűbb, a hazai és a fejlődő országok piacaira egyszerűbb személygépkocsikat és haszonjárműveket gyártó név.