A japán óriás 2009 végén távozott a Forma-1-ből, miután 2002-től hatalmas összegeket ölt gyári csapatának működtetésébe, aránytalanul kevés jó eredményt elérve.

A Toyota visszatérése nyáron röppent fel, és a szóbeszéd igaznak bizonyult: hivatalosan is bejelentették, hogy a Toyota Gazoo Racing partnerségre lép az amerikai Haas-csapattal.

Az együttműködés keretében a Toyota motorsportrészlege tervezési, műszaki és gyártási tevékenységgel segíti majd a Haast, az alakulat a maga F1-es mérnöki szakértelmét, na és persze megjelenést nyújt a márkának.

A Toyota pilótái, mérnökei és szerelői részt vesznek majd a Haas F1-es tesztjein, emellett a japánok szakemberei az aerodinamikai fejlesztésben és a szénszálas alkatrészek gyártásában nyújtanak majd segítséget a csapatnak a kölni motorsportközpontban.

MoneyGram Haas F1 Team Enters Technical Partnership with TOYOTA GAZOO Racing 🏁

Under the new multi-year agreement both parties will share expertise and knowledge, as well as resources 🤝

With TOYOTA GAZOO Racing providing design, technical and manufacturing services, while… pic.twitter.com/jvL0Epkm8Z

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 11, 2024