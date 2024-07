A Toyota 2002 és 2009 között szerepelt a Forma-1-ben, de hiába döntötték a százmilliókat a projektbe, a világ legnagyobb autógyártójának csapata mindössze egy-két pole-t és egy maroknyi dobogót tudott felmutatni, győzniük nem is sikerült, a gazdasági világválság tökéletes ürügy volt a kiszállásra.

A holland Racingnews365.com, valamint Formula.hu-s kollégáink ugyanakkor azt állítják, hogy akár már 2025-ben újra a rajtrácson lehet a Toyota.

A Brit Nagydíj hétvégéjén, Silverstone-ban, majd azt követően begyűjtött információk, értesülések szerint a japán márka nem gyári alakulattal térne vissza, kezdetben pusztán a nevét adná az egyik csapatnak – a Haasnak –, ahogy tavalyig a Sauber és az Alfa Romeo esetében történt. (Igaz, ott azért nagyobb volt a szinergia, hiszen a motorpartner Ferrari és az Alfa ha lazán is, de céges szinten kötődött egymáshoz.)

Úgy tudni, a névadó szponzori szerepvállalás tovább is fejlődhet, a Toyota a Haas autónak építését is átveheti előbb vagy utóbb, talán már 2026-ra. Az amerikai alakulat autói a 2016-os beszállás óta az olasz Dallara gyártja, ezt a tevékenységet vehetné át a Toyota, melynek kölni motorsportközpontját annak idején épp az F1-es projekt miatt húzták fel.

Ha az autóépítés átvétele meg is valósul az új szabályrendszer bevezetésének idejére, úgy tűnik, hogy az erőforrások terén nem várható hasonló, a Haas ferraris szerződése 2028-ig szól, így az új motorok is Maranellóból érkeznek majd – logikus, az F1-es motorprogram indítása még a Toyotának is nagy falat, irgalmatlan pénz és hosszú évek kellenek ahhoz, hogy épkézláb termék szülessen.

A toyotás hírek, a leendő félgyári háttér megmagyaráznák, miért igazolhat a Haashoz Esteban Ocon – igaz, egyelőre nincs hivatalos bejelentés –, ahogyan azt is, hogy a színfalak mögött miért kezdett fejvadászatba a kiscsapat.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket.