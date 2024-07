A Ferrari jelenlegi legmagasabban álló neveltje az angol Oliver Bearman, aki a Szaúd-arábiai Nagydíjon pontszerzéses beugrással helyettesítette is már a vakbélgyulladás miatt kidőlt Carlos Sainzot.

Már akkor sejteni lehetett, hogy a 19 éves ifjonc állandó Forma-1-es szerződést kaphat 2025-re, méghozzá az erős Ferrari-kötődésű Haasnál, ahol azóta szabadedzésen is bevetették már.

Ugyan Bearman nem igazán remekel a Forma-2-ben, az amerikai csapatot meggyőzte (és nyilván a Ferrarival is sikerült valami előnyős alkut kötni), így ma hivatalosan is bejelentették, hogy 2025-ben ő lesz az egyik versenyzőjük.

Fogalmazhatnánk úgy, hogy a következő szezonra a Sauberhez távozó Nico Hülkenberg utódjának igazolták, ezzel együtt egyelőre az sem biztos, hogy megtartják Kevin Magnussent, a dán sorsának kérdése még nyitott.

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024