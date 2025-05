A XX. században épített magyar teherautók – a Rába Supertől a Csepeleken át egészen az „Ede” becenévre hallgató Rába 831‑ig – nemcsak a hazai közlekedés gerincét adták, hanem exportpiacokra is eljutottak. Ezek a gépek megmutatták, hogy egy kis európai ország is képes exportra érdemes járművek gyártására, még a legnehezebb időszakokban is. A hazai tehergépjárművel kiemelkedő, ikonikus darabjai bizonyítják mindezt.

Büszke nosztalgiával emlékszünk ezekre a típusokra, amelyekről most az Arcanum Újságok archívumából kutattunk fel korabeli leírásokat.

Viszont a típusok bemutatása előtt jöjjön egy kis kitekintés a Rába-üzem állapotára 1931-ből:

„A gyárat a legújabb német, angol és amerikai gépekkel szerelték fel, több mint egymillió pengő költséggel. A hatalmas befektetés rövidesen éreztetni is kezdte áldásos hatását. Az egy autóra eső előállítási idő erősen lecsökkent, ugyannyira, hogy ma már egy Rába AF-kocsit 800 munkaóra alatt, egy Rába-Krupp-teherautóta — nagyságot figye- lembe véve — 1000—1400 munkaóra alatt állítanak elő Győrben.

6 fotó

A tökéletes gépi berendezés tehát a munkaidőnek leszorítása révén olcsóbbá tette a termelést. A hatalmas gépóriások egymás mellett sorakoznak a gyárban. Embert alig látni a precíziós gépek között. Van olyan terem, ahol tíz gépóriás munkájára csak egy ember ügyel fel. Embercsoportok csak az öntödékben vannak, a foglalkoztatott nyolcszáz munkás és ötven mérnök elvész a hatalmas csarnokok tömegei között.

A Magyar Waggon- és Gépgyár minden kétséget kizárólag Magyarország legtökéletesebben felszerelt teherautógyára, ahol a legújabb és a legjobb típusú teherautókat és mezőgazdasági traktorokat állítják elő. A tökéletes felszerelés révén elérték, hogy az itthon gyártott RábaAF és a Rába-Kruppautók árai nemcsak hogy nem magasabbak, mint a külföldön készült hasonló típusoké, hanem azokénál alacsonyabb árakon kerülhetnek forgalomba.” – Magyarság, 1931. július (12. évfolyam, 146-172. szám)

Rába V / Super / Speciál (1933–1951)

A győri Magyar Waggon‑ és Gépgyár 1933‑ban indította el a Rába V‑t, az első, polgári célra nagy sorozatban készült magyar teherautót. A hegesztett létraalvázra épülő 2,5–3,5 tonnás modell 70 LE körüli, soros négyhengeres benzinmotort kapott.

A „Super” (1936) és a megerősített „Speciál” (1940) változat már ötfokozatú váltót, nagyobb hűtőt és új fékrendszert hozott, ezzel 60 km/h‑ra nőtt a végsebesség.

A három altípusból összesen mintegy 2 500 darab gördült ki Győrből; ezek vitték a malomipar lisztjét és a postát ugyanúgy, mint a hadsereg felszerelését a második világháború első éveiben. A korszerű, hegesztett vázszerkezet és a bolygóműves hátsó tengely megoldásai később közvetlenül alapozták meg a Botond fejlesztését, amelyet a gyár már speciálisan katonai igényekre szabott.

„A győri Waggongyár Rába-, teherautói és autóbuszai közismertek. A hivatásos fuvarozók körében a Rába-Superés a Rába-Speciál elnevezésű 3 tonnás gépkocsik osztatlan népszerűségnek örvendenek, annak ellenére, hogy azokat módjukban volt összehasonlítani a legkiválóbbnak elismert külföldi gyártmányokkal.

A Rába-autóbuszokat az utazóközönség is megkedvelte, hiszen számos város és falu összeköttetését ezek az üzembiztos és kényelmes társasgépkocsik biztosítják. A főváros hatalmas, kékszínű buszait mindenki ismeri. Fürgeségük, teherbíróképességük közmondásos. Minden porcikájuk a magyar ipar terméke: a LÁNGMÁVAG és az IKARUS dolgozóinak munkája.” -Autó, 1949. január-december (2. évfolyam 1-24. szám)

Csepel D‑350 (1950–1958)

A II. világháború után a gazdaság újraindításához nagy szükség volt tömegesen bevethető, strapabíró teherautókra. Ezért a Nehézipari Központ döntéshozói úgy határoztak, hogy a már bevált, külföldön kipróbált teherautók gyártási jogát vásárolják meg.

Így a Csepel D‑350 a Steyr 380 licenc alapján született, de gyorsan önálló fejlesztéseket kapott. A 3,5 t hasznos terhű járművet 85 LE‑s, öthengeres D 413 dízel hajtotta (később 90 LE‑re erősítve), ötfokozatú manuális váltóval és 65 km/h‑s csúcssebességgel. 1950. április 3‑án gördült ki az első három példány, és az évtized végéig mintegy 10 000 darab épült. 1975-ig 281 620 darab készült, 2-4-6 hengeres motorok különböző felhasználási változataiban.

A D‑350‑zel indult a magyar export: Lengyelországban teherautó‑versenyt nyert, Egyiptom pedig százszámra rendelt belőle az 1956‑os Szuezi‑válság után. A modell modernizált változata, a D‑352 már szinkronizált váltót és hidraulikus féket kapott, de a 350‑es név maradt a „Csepel” fogalom alapja a köztudatban.

„Tervgazdaságunk egyik nagy jelentőségű alkotása a CsepelAutógyár megkezdte a 3,5 tonnás Diesel-motoros tehergépkocsi sorozatgyártását. A Csepel D-350-es típusú gyors teherautó a műszaki tudomány legújabb eredményeinek figyelembevételével készül.

Motorja négyhengeres, 85 lóerős teljesítményű Diesel-motor, mindössze 370 kg súlyú. Ötfokozatú sebességváltója, amely könnyen kezelhető, lehetővé teszi, hogy bármely átemelkedésnél a motorteljesítmény legjobb kihasználásával a legnagyobb átlagsebességet érhessük el. A hegesztett alváz és a hajtómű méretezése a kocsi hosszú élettartamát biztosítja. Kezelés szempontjából fontos alkatrészei jól hozzáférhetők. A kocsi jellemző tulajdonságai : nagy raktér, nagy vonóerő, gazdaságos fogyasztás, nagy átlagsebesség, masszív építés.

A tágas vezetőfülke három személy befogadására alkalmas. A műszertábla jól áttekinthető és a két csavar megoldása után helyéről kibillenthető. Rakodószekrénye sajtolt profilacélból készült kereten nyugszik. A két oldalsó és hátsó fala lebillenthető. Az akkumulátortelep a vezetőfülke alatt külön szekrényben, a tartalék járókerék a rakodószekrény alatt, a vezetősíneken van elhelyezve.” – Magyar Technika, 1950 (5. évfolyam, 1-12. szám)

Csepel D‑344 (1961–1975)

1955-ben született meg a Csepel D344-es, a legsikeresebb típus. A dízelmotoros, 3 tonnás, összkerékhajtású teherautók legnagyobb része a honvédséghez került. Ahogy a honvédségnél elterjedten becézték, a „Csepzont” a D-350-es leváltására tervezték. Színe ezeknek értelemszerűen katonazöld volt, de a civil szolgálatra szánt Csepelek többsége is ezt a színt kapta. Az alap változatból kifejlesztett speciális autók a világ sok tájára eljutottak. Az 5,5 l‑es, négyhengeres D 414H dízel 95 LE‑t adott le, 270 mm‑es hasmagasság és 82 km/h végsebesség mellett.

Katonai kivitelben beépített csörlőt, vízálló elektromos rendszert és 800 mm gázlóképességet kínált; civil változata nagyobb, 4 t‑ás hasznos terhet vihetett. A típus 1963‑ban mutatkozott be a lipcsei vásáron, és 1975‑ig több mint 20 000 darabot gyártottak; ezek közül ezrek kerültek Algériába, Irakba és Vietnamba, ahol a gép hírnevet szerzett robusztus futóművével és a 44 %‑os emelkedőkön is stabil kapaszkodóképességével.

„A gépkocsi terepen három tonnával terhelhető, és két tonna súlyú vontatványt üzembiztosan szállít. Épített úton a gépkocsi terhelése 3,5 tonna, utána kapcsolható vontatmány súlya 4,5 tonna. A gépkocsi terhelőképességének a gumik terhelhetősége szab határt.

Mivel egy gumi 1500 kilogrammal terhelhető, a gépkocsi összsúlya nem lehet több 9000kilogrammnál. Mivel az önsúly — az osztómű, csörlő, hajtott első híd miatt —5500 kilogramm, a hasznos terhelés —az előbbi biztonság betartása miatt 3500 kilogramm. A gépkocsi a különböző bejáratú próbautakon eredményesen megállta a helyét, jól bírta a fizikai megterhelést, a műszaki és technikai igénybevételt. Jóműszaki tulajdonsága révén a polgáriszervek távoli, afrikai expedíciós utakra is igénybevették. „ – Honvédségi Szemle 1962/2

Rába 831/832 „Ede” (1969–1987)

A Rába 831 (később 832) nyerges vontató a magyar távolsági fuvarozás aranykorát jelképezi. A 16 t össztömegű nyergeshez a Rába‑Made MAN D 2156 HM6U sorhatos, 215 LE‑s dízelmotor társult.

Az 1969‑ben indult gyártás első tíz szériapéldányát 1970‑ben mutatták be Győrben; a Hungarocamion azonnal rendszeresítette, mert a 800 Nm‑es nyomatékkal és az 1 000 000 km feletti tervezett élettartammal felvehette a versenyt a nyugati konkurensekkel. A ZF‑licencű tizenegyfokozatú váltó, a Rába‑fejlesztésű 831‑es merev tengely és a tárcsafékes pótkocsi együtt 80 km/h utazótempót tett lehetővé 36 t szerelvénysúly mellett.

Sok neve volt a Rába 831/832-eseket a „Tahír-macskájaként” is emlegették, mivel a közel-keleti fuvarok során könnyedén megbirkóztak a hideggel és a hőséggel, valamint a hóval és a homokkal is. Emellett hívták még „Kisrábának”, valamint „Fütyülősrábának” is, de még számtalan beceneve létezett.

A Rába teherautók nagyobb része egyiptomi, kínai és más országokban tevékenykedő fuvarozókhoz került. A vezetőfülkék nagy részét a győri cég az MAN-től, majd később a DAF-tól szerezte be. A gyártó MAN-rendszerű motorjait, első- és hátsóhídjait nemcsak saját teherautóikba építették be, hanem azokból egykoron a Csepel Autógyár, az Ikarus és más, egykori szovjet, csehszlovák, lengyel, román, jugoszláv és más teherautó- és autóbuszgyár is vásárolt.

Az itthonrólhaza.hu szerint 18 000‑nél is több „Ede” készült; a zöld‑fehér ponyvás konvojok Nyugat‑Európa autópályáin a magyar ipar mozgó reklámjai voltak. A típus 1987‑ben adta át a stafétát a Rába‑MAN F90‑nek, de a márkanév addigra legendává vált a fuvarozók körében.

„A Hungarocamion Vállalat a közelmúltban jelentős számú Rába 831típusú gépkocsiból és 571 típusú pótkocsiból álló kamionszerelvénnyel bővítette kocsiparkját. A 215 LE-s motorral szerelt 7,5 tonna teherbírású 831típusjelű tehergépkocsi a IV. ötéves terv során sorozatgyártásra kerülő Rábatehergépkocsi család első tagjaként jelent meg a hazai autóközlekedésben.

A nagy vezetési kényelmet biztosító vezetőfülke 45 °-os szögben előre billenthető. Az ülések állíthatók és hidraulikus lengéscsillapítóval rendelkeznek. A háromtengelyes pótkocsival együtt 38 tonna összgördülősúlyú kamionszerelvény vezetését a hidraulikus szervokormány nagymértékben megkönnyíti. A szervóhatás kimaradása esetén a kormánymű lehetővé teszi a közvetlen kormányzást is.” – Autóközlekedés, 1971 (8. évfolyam, 1-12. szám)

A Rábák elérték a nemzetközi szintet

„A Rába járműszerelvényeknél a sebességváltó és a futóművek kellően összehangoltak, és így kedvezőek a menetellenállási tulajdonságok is. A járműveink fontos paramétere a gazdaságos üzemanyag‑felhasználás, ami az üzemeltetők szempontjából a leglényegesebb, de mi ezt a korszerű gyártás, technológia és konstrukció kifejezésének is tekintjük.

Járműveinket forgalomba helyezés előtt a Közúti Közlekedési Tudományos Intézet közlekedésbiztonsági, munkavédelmi és balesetvédelmi szempontból vizsgálja, minősíti. Balesetbiztonsági szempontból járműveink legfontosabb szerkezeti egysége az alkalmazott Knorr‑rendszerű fékberendezés, mely biztosítja az EGB szigorú előírásainak teljesítését.

A gépjármű vezetőjének kedvező munkavégzéséhez hozzájárul a korszerű vezetőfülke, a kis erőszükségletű, megfelelő érzékenységű kormányberendezés, az állítható és a rendelő igényeit kielégítő különböző típusú vezetőülések, valamint a kiváló fűtés és szellőzés alkalmazása is. A járművek rakfelületei, ajtónyílásai úgy vannak kialakítva, hogy a korszerű rakodólapos áruszállításnak is megfeleljenek. A vontatók és pótkocsik kapcsolása az alkalmazott félautomatikus kapcsolóberendezésekkel gyorsan elvégezhető.

Az MVG‑nél jelenleg gyártott járművek műszaki paraméterei minden vonatkozásban kielégítik a vásárlók igényeit. Együttműködési szerződés biztosítja a tehergépkocsik MAN‑kivitellel azonos értékű gyártását.

A Rába járművek korszerű konstrukciójukkal, megbízhatóságukkal és nagy élettartamukkal világpiaci szinten vannak, és ez a tény a járművek árát alapvetően meghatározza. A felhasznált tőkés importegységek az előállítási költségeket lényegesen növelik, ezért még így is elmondható, hogy a Rába járművek beszerzési ára jóval kedvezőbb, mint a hasonló kategóriájú külföldi járműveké.” – Műszaki Élet, 1976. január-június (31. évfolyam, 1-13. szám)

A bemutatott modellek története látványos ívet rajzol a magyar járműipar első hőskorától a KGST‑idők nemzetközi fuvarozásáig. Örök emléket állítottak a magyar mérnöki tudás, a strapabíró hazai gyártású technológia és a globális ambíciók előtt, ami is példát adhatna a járműipar hazai fellendítéséhez.