Az F1-ben 2016 óta részt vevő Haasnak nagyon nincs szerencséje a szponzorokkal. Előbb – annak ellenére, hogy kívülről mindenki előre látta – a piac és szinte termék nélküli energiaital-gyártó Rich Energyvel jártak rosszul, amikor 2019 folyamán szezon közben nem jött pénz, majd 2022-ben az Uralkalitól kellett gyorsan megválniuk.

Az orosz vegyipari cég 2021-re öntött jelentős összeget az amerikai csapatba cserébe azért, hogy a tulajdonos fia, a Forma-1-be komolyabb eredmények nélkül bekerült Nyikita Mazepin náluk vezessen, ám miután Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát, a partnerség tarthatatlanná vált.

Mazepint és az Uralkalit – valamint a fehér-kék-piros festést – is elbúcsúztatták a szezon kezdete előtt, amit a támogató nagyon rossz néven vett, vissza is követelte a befektetett 12 millió euróját. A csapat nem fizetett, így bíróság elé került a vita, az most zárult le.

Az ügyet tárgyaló svájci bíróság a héten helyt adott az orosz oligarcha követelésének, a Haas így kénytelen visszafizetni az Uralkalinak az 4,8 milliárd forintnak megfelelő összeget.