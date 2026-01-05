2026-ra gyökeresen átalakulnak a Forma-1-es autók, a kasztni is megváltozik – rövidebb és keskenyebb lesz autó, megjelenik a nyitható első szárny stb. –, és az erőforrás is megújul, az 1,6-os turbós V6-os mellett sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd a villanyos komponens az összteljesítmény terén.

Régóta úgy hírlik, hogy az erőforrások terén a Mercedes állhat a legjobban, a karácsony környéki hírek pedig arról szóltak, hogy állítólag ők, valamint a Red Bull talált valami olyasmit a motor kapcsán, ami komoly előnyt jelenthet majd az idei évben.

A valódi teljesítményről persze csak a három előszezoni teszt – január 26–30., Barcelona, február 11–13., 18–20., Bahrein –, majd még inkább az első néhány forduló ad majd képet, ám azt már tudjuk, mikor is érkezik George Russell és Kimi Antonelli ’26-os autója, a W17-es.

First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

A Mercedes még az első, nem nyilvános tesztelés előtt mutatja meg idei modelljét, bár az egyelőre nem világos, mi is kerül a nagyközönség elé, ugyanis az F1 vezetése állítólag azt kérte a csapatoktól, hogy a végleges festés csak Bahreinben kerüljön fel az autókra.

A Williams például a szurkolók által választott álcafestéssel is kezdi az előszezont, ugyanakkor szintén hétfő délután a végleges fényezés bemutatóját is közölték, az új korszak egyik sötét lovának számító patinás csapat február 3-án leplezi le a végleges 2026-os külsőt.

03.02.26. Save the date 📅 Full details: https://t.co/Tc8qqATujc pic.twitter.com/f7DJy6a0pa — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 5, 2026

A Mercedes dátuma már a sokadik a sorban, alább az eddig bejelentett leleplezési időpontok: