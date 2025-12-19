2026-ra nemcsak a Forma-1-es autók kasztnija, de erőforrása is átalakul, a változás elsősorban a hibrid komponenst érinti, a villanyos fél az összteljesítményből az eddigi 20% helyett közel 50%-ot ad majd, de a belső égésű felet, a továbbra is 1,6 literes turbós V6-ost is ehhez kell hangolni.

Mivel a legutóbbi, 2014-es motorformula-változásnál a Mercedes óriási fölénnyel kezdett, jó ideje tartja magát, hogy 2026-ra is Brixworth-ben (a Mercedes F1-es motorgyárában) készülnek fel a legjobban. Hogy ebben mennyi az igazság, arra csak a tesztek, sőt, még inkább csak a ’26-os idény ad majd választ, viszont azt már most meghallgathatjuk, hogyan is szól az új V6-os, íme az új korszak új hangja:

A következő idényben a gyári csapat mellett a címvédő McLaren, az idén nagyot előrelépő Williams, valamint a Renault-ról váltó Alpine is a Mercedes erőforrásait használja majd.

Nemrégiben már a Red Bulltól elváló, 2026-tól az Aston Martin kizárólagos szállítójaként dolgozó Honda is beröffentette a saját új erőforrását, az így muzsikál:

Ami a többieket illeti, a Ferrari mellett a Haas és a Cadillac autóiba is a maranellóiak egysége kerül, a Red Bull Racing és a Racing Bulls az energiaital-gyártó által a Ford segítségével fejlesztett saját erőforrások dolgoznak majd, míg a Sauberből gyári Audivá alakuló csapat értelemszerűen a négykarikás márka saját motorjával indul.