Új korszak kezdődik jövőre a Forma–1-ben, ami egy sor technikai szabályváltozást is hoz magával. Változnak többek között azok az 1,6 literes, V6-os turbómotorok is, amelyeket 2014-ben vezettek be: a hibridrendszerből amellett, hogy eltűnik a hőenergia-visszanyerő rendszer (MGU-H), nő az elektromos hajtás szerepe, ami így már az összteljesítmény csaknem felét fogja kitenni.

Még mindig sok a kérdőjel a 2026-os szezon körül, azonban a Honda minap feltöltött videójával máris eggyel kevesebb van. A japán gyártó egy rövid hanganyagot tett közzé, melyen a jövő évi motorjának hangja hallható. „Itt hallhatjátok először: a mi 2026-os slágerünk” – tette hozzá a Honda az X-en megjelent bejegyzésében.

You heard it here first. Our soundtrack for 2026 🔊​



A Honda számára nemcsak az új szabályok jelentenek újdonságot, hanem az is, hogy a Red Bull-lal történt szakítást követően a következő évtől az Aston Martin partnereként folytatja F1-es szerepvállalását.