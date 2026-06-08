Idén ünnepli harmincötödik születésnapját Moldova, ez a Románia és Ukrajna között fekvő, harmad Magyarországnyi területű ország. Autós szemmel fontosabb jubileum, hogy tizenöt éves a moldovai Porsche-képviselet, amely ebből az alkalomból látványos ajándékkal kedveskedett ügyfeleinek, meg úgy általában a világnak.

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Az alapot a 911 GT3 Touring-csomagos kivitele adta – ezt könnyű felismerni arról, hogy hiányzik a faráról a méretes légterelő szárny. Az 510 lóerős szívómotorral szerelt kupé első lépésként színátmenetes fényezést kapott: a lila különböző árnyalatai Moldova legfontosabb mezőgazdasági terményét: a szőlőt és a bort idézik. Ugyanezek a tónusok jelennek meg az elöl 20, hátul 21 colos, központi anyás keréktárcsákon.

Ennél is nagyobb kézügyességet igényelt az életfa-motívum, amelyet arany színben festettek fel az autó orrára és tetőlemezére. Az életfa Moldova nemzeti grafikai szimbóluma, amelyet 2014-ben alkottak meg, és amely az ország legfontosabb természeti, kulturális, gazdasági és technológiai értékeit összesíti egyetlen népművészeti ihletésű rajzban.

A külső megjelenésre összesen 400 munkaórát fordítottak a Porsche Sonderwunsch program mesterei.

Az utastérben a karosszéria színei mellett a népviselet piros-fehér kombója is feltűnik, igaz, geometrikus formában újraértelmezve. A váltógombon és az első ülések hátoldalán található paldaofa betétek az ország természeti kötödését szimbolizálják. Ez egyébként azért váratlan, mert az országnak mindössze 11,5 százalékát borítják erdők, ami az egyik legalacsonyabb érték Európában – Magyarországon például kétszer ekkora az arány.