A vezetést jellemzően alacsony stressznek élik meg az autósok, mégis minden második hazai sofőr valamin idegeskedik a volán mögött – derült ki az online biztosításközvetítő platform, a SimpleBiztosítás megbízásából készült kutatásból, ami többek között arra kereste a választ, hogy mitől feszültek a magyar autósok.

Kiderült, hogy csupán a sofőrök öt százalékának jelent komoly stresszt a vezetés, de ez az arány a nők, a 40 év alattiak és a felsőfokú végzettségűek körében kissé magasabb az átlagnál.

A kutatás rávilágított, hogy a legnagyobb bosszúságot a szabálytalankodó és türelmetlen autósok okozzák, a válaszadók 27 százaléka szerint. A válaszadók 24 százaléka sorolta az elektromos rollereseket a legnagyobb stresszforrások közé. Ezzel szemben a kerékpárosokkal való közlekedést már jóval kevesebben érzik problémásnak (16 százalék).

Ha nem közlekedési szereplőkről van szó, akkor a közúti infrastruktúra hiányosságai, a kátyúk és a dugók bosszantják leginkább a közlekedőket. Illetve az autósok jelentős hányadának okoz frusztrációt a parkolás, vagy az, ha ismeretlen utakon járnak, illetve a rossz időjárási körülmények is. A felmérés eredményei szerint viszonylag kevesen tartanak vezetés közben a közúti ellenőrzésektől és büntetésektől.

A vezetésen kívüli stresszforrások között az anyagi terhek dominálnak: az üzemanyagárak és magas fenntartási költségek is fejfájást okoznak az autósoknak.