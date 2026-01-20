Ugyan a radikális változásokat hozó 2026-os idény előszezoni szakaszában nem egyszerű követni, melyik csapat mikor mutat be átmeneti vagy végső fényezést és/vagy autót, melyik pályás debütálás hivatalos vagy sem, az elmúlt másfél hétben egyértelműen felpörögtek a dolgok.

A Sauberből az Audi gyári csapatává vált alakulat például annak ellenére, hogy hivatalos bemutatóját ma tartja Berlinben, már január 9-én pályára küldte idei modelljét, az eddigi csak tesztfestést mutató, a hivatalos leleplezést csak február 8-án tartó Cadillac pedig múlt pénteken körözött Silverstone-ban, a Red Bull két csapata ugyanazon a napon sablonautón mutatta be végleges festését, hogy a hétfőn a valódi autót végleges festéssel leleplező Haasról ne is beszéljünk.

Ma itt az újabb csavar: az energiaital-gyártó kisebbik csapata, a Racing Bulls ma délután, fél 1 körül pályára küldte idei modelljét, a VCARB 03-ast Imolában. A szabályok szerint „demonstrációs eseménynek” minősülő, mindössze 15 km-es távot jelentő futáson Liam Lawson vezette a versenyautót.

#RacingBulls first ever outing with the VCARB03 in #Imola. #LiamLawson at the wheel.

They’re expected to get out on track one again at 13:45 for another two laps.

Also first time for the #Ford engine.#f1 #testing pic.twitter.com/DZ3O9SZo3Z — Jacopo Rava (@JacopoRava04) January 20, 2026

A vizes pályán, esőgumikkal teljesített néhány kör jelentéktelennek tűnhet, de valójában nagyon is fontos, ez volt ugyanis a Red Bull Porwertrains és a Ford közös munkájával fejlesztett erőforrásának első valódi próbája, mielőtt szerdán már az összesen 200 km-es távot engedő „forgatási nap” keretében újra az Enzo e Dino Ferrari pályán köröz majd az új autó, amikor Lawson mellett az idei év egyetlen újonca, Arvid Lindblad is a volánhoz kerül.

🚨 RACING BULLS ON TRACK!



Another day, another 2026 car breaks cover...



📸 Federico Basile Ph @ FB-PhotoImages pic.twitter.com/0XahfX0xRg — The Race (@wearetherace) January 20, 2026

A „rendes”, de nem sajtónyilvános tesztelés egyébként az F1 által „shakedown week”-nek, azaz bejáratási hétnek bélyegzett öt napban január 26-án indul Barcelonában, az első hivatalos előszezoni teszt február 11-én kezdődik Bahreinben.

Addig az alábbi – ilyen-olyan szintű – bemutatók következnek: